Avalan no ratificar a Luis Villanueva

Quitan del medio a quienes no son amigos: Enrique Velázquez

Según Quirino Velázquez, de MC, se trata de “decisión política” basada en la construcción de acuerdos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que el dicta­men que emitió el Poder Judi­cial venía delimitado el buen desempeño del juzgador, ayer en sesión extraordinaria el pleno del Congreso de Jalis­co aprobó no ratificar a Luis Enrique Villanueva Gómez, como magistrado del Supre­mo Tribunal de Justicia del Estado (STJE); este a su vez ganó una suspensión provi­sional para mantenerse en el cargo en tanto se resuelve el asunto de fondo.

En medio de sesiones opacas y atropelladas que se avisaron con poco tiempo de antelación, diputados locales, por mayoría de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, PAN y Verde, decidieron que Villanueva Gómez no podría mantenerse en el cargo por otro periodo, a pesar de que la oposición cuestionó las formas y los modos, argu­mentando que no se ratificó al magistrado por estar vincula­do al grupo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), con quien el gobierno de Enrique Alfaro mantiene una disputa.

Pese a los cuestionamien­tos de legisladores de Haga­mos o el PRI, del otro lado ningún legislador se posicio­nó como tal en el tema, sal­vo el coordinador de MC, Gerardo Quirino Velázquez, quien admitió que se deter­minó no ampliar el periodo del magistrado no por su desempeño, sino por una de­cisión política de la mayoría de diputados.

“No, no es que por el des­empeño y eso no es el tema, el tema es la decisión sobe­rana que tiene este pleno de construir una mayoría para su ratificación o no, porque es una responsabilidad que tiene el pleno exclusivamente, ni siquiera la comisión, la comi­sión tiene que sacar un dicta­men como viene. Es una de­cisión política, efectivamente. Es una decisión política la que tiene el pleno porque a partir de eso es como se generan los consensos para la construc­ción de la mayoría”.

La Comisión de Seguridad fue la encargada de desaho­gar el tema primero, en una sesión que se avisó de último momento. En ella el dictamen se votó a favor por la ratifica­ción, sin embargo, fue en el pleno que la mayoría lo recha­zó, algo que el diputado Enri­que Velázquez (Hagamos) no dejó de lamentar.

“Están buscando cómo tender una trampa para que en este dictamen no alcance la mayoría y dejar fuera al magistrado Luis Enrique Vi­llanueva porque no es de su confianza, no es su amigo, no jala con ustedes o con el que representan y con las ganas de controlarlo todo, una vez más, van a cometer un atrope­llo. Quisiera que lo hicieran con argumentos, que vengan aquí algunos de los que van a votar en contra o se van a abstener, que vengan aquí a sostener por qué no debe con­tinuar el magistrado”.

Se mantendrá en el cargo con suspensión

Si bien todavía resta que se resuelva el asunto de fon­do, todo parece indicar que la no ratificación de diputados no surtirá efecto por el mo­mento, toda vez que el magis­trado se amparó y consiguió una suspensión provisional para seguir en el cargo. Esta le fue emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Mate­ria Administrativa del Tercer Circuito.

Luis Enrique Villanueva solicitó la ratificación tácita, sin embargo, este órgano no se pronunciará hasta que se resuelva el asunto en su tota­lidad, por lo que el 14 de di­ciembre se tiene programada la próxima audiencia.