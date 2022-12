Truenan contra ambulantaje en el centro de Guadalajara

Afectan a quienes están en la informalidad, lamentan

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos tronaron ayer contra el ambulantaje en el centro de Guadalajara, señala­ron que son una competencia desleal para los comerciantes establecidos.

Y es que a decir de los que cuentan con un local en la zona centro de esta ciudad capital, “se ha relajado mucho por parte del ayuntamiento” la posibilidad de que se vendan productos en la vía pública, si bien no están en contra de que la gente se gane la vida, sí lo están de que las condiciones sean tan disparejas para quie­nes pagan renta e impuestos, en contraste contra quienes no.

“Pues es que no se me hace justo, mire yo pago ren­ta, pago empleados, pago el seguro social, y además la licencia municipal, y todavía tengo que andar pagando co­sas con la cámara de comercio y otras cosas que nos piden, y ellos qué pagan, no tienen ni permisos, a eso yo le digo corrupción”, criticó ayer una de la comunicantes entrevis­tadas.

“Cuando estaba el PRI, había muchísimo ambulan­taje, ahora hay menos, sí es cierto eso, pero sigue ha­biendo y como le digo, no se me hace justo que uno sí paga impuestos y todo, y ellos muy tranquilos ponen sus puestitos (sic) esos ver­des que andan por ahí y ya, venden, y venden mucho, claro que les queda mucho más que a los que estamos en la formalidad, a final de cuentas somos nosotros los que pagamos impuestos, porque somos nosotros los que tenemos la carga fiscal fuerte y eso es lo mismo en todo el país”, agregó la mo­lesta mujer.

Otro de los comerciantes entrevistados, destacó que debe respetarse por parte del ayuntamiento las con­diciones que se fijaron por parte del mismo cabildo, en donde se restringió la venta en la vía pública, al menos en el primer cuadro tapatío, a no ser por aquellos que sí tienen un permiso y que venden en los carritos que se aprobaron durante el trienio del ex presidente municipal Ramiro Hernández, todos los demás, estarían fuera la norma que dicta el regla­mento de comercio en espa­cios abiertos.

Asimismo, acusaron la complicidad del superinten­dente de la zona centro, con algunos presuntos líderes de comerciantes quienes a decir de los establecidos, han sido beneficiados con el otorga­miento de tolerancias en zo­nas prohibidas de venta.