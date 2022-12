Persiste inseguridad en Paraísos del Colli

Vecinos exigen que pase la patrulla

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la inseguridad en la colonia Paraísos del Co­lli en Zapopan, vecinos de la zona condenaron que el al­calde Juan José Frangie no ha acudido a la zona ni tampoco llega la patrulla.

Se trata de robos de auto­partes y robos a personas, los delitos que se cometen con mayor frecuencia según ve­cinos entrevistados quienes señalaron tajantemente que el presidente municipal Juan José Frangie, ha sido una sombra en esta colonia que se ubica al poniente de la ciu­dad.

“Pues aquí no regresó, es más, la mayoría ni lo cono­cemos, lo hemos visto pues porque sale mucho en el face –la red social Facebook–, pero nada más, y pues si nos gustaría que viniera, como lo hacían otros, es más, como lo hizo Lemus, ese sí vino varias veces y pues ya uno los co­noce y sabe por quién votar, porque de otra manera pues es lo de siempre, que uno ni los conoce y no se siente pues apoyado de ninguna manera”, indicó Leticia Pinto, una de las vecinas entrevistadas.

“Mire, aquí mucho robo, por aquí que es la de Prolon­gación Tepeyac, mucho robo, mucho, pero de verdad mu­cho, y en la noche es una cosa que mejor ni salir, y eso que es la avenida, que se supone que debería de ser seguro, pues no, y no porque no pasa la patrulla”, dijo.

–Al menos una vez al día debe pasar la patrulla.

–A lo mejor una vez al día, pero nomás, y pues ya con esos antecedentes y que las luces no sirve, pues ya sabrá, yo por eso, en cuanto cae la noche ya me encierro y no salgo, es más, ni a la tienda sui puedo porque digo yo, a qué salgo a buscar (sic) lo que no he perdido, mejor en la casa y ya de día pues ya al menos la gente puede ver qué está pasando, pero de noche y con todo oscuro no, sí da miedo.

Y es que a decir de esta mujer, otra de las calles con­flictivas, es la de Abedules, misma en la que se han re­gistrado robos de autos com­pletos y simplemente no hay respuesta de la policía muni­cipal, ni de la fiscalía.

Por ello, hizo un llamado a su alcalde, para que se mejore el patrullaje y se revisen las luminarias de la colonia, con la intención de que al menos, ahora haya confianza de salir de las viviendas.