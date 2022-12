“No hacen nada por resolver el problema de recolección”

Sigue sin pasar el camión de la basura en Tonalá: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la problemática por la deficiencia en la re­colección de basura en el municipio de Tonalá, veci­nos de la avenida Río Nilo y sus alrededores, se quejaron de las comisiones del ayun­tamiento.

Pese a que hace sólo unos días en sesión de ayuntamien­to se aprobó por el alcalde y los regidores que habría so­luciones de fondo para re­solver la problemática en las deficiencias en el servicio de recolección de basura, son los mismos vecinos de varias zonas del municipio quienes dejaron en claro que simple­mente el camión no pasa.

“Es una cochinada, de verdad que no están hacien­do nada, aunque digan lo que digan, mire qué cochinada, aquí ni ha venido el camión, está como siempre, ni viene ni nada, puras mentiras de Sergio Chávez”, dijo molesto Salvador Reyes, uno de los vecinos entrevistados.

“Les vale, la verdad es que les vale, ellos no están aquí, ellos no tienen el pro­blema de la peste, ellos es­tán tranquilos, es más, no le hagamos al tarugo, sabemos que varios de ellos ni viven en Tonalá, así de fácil y de sencillo”, siguió.

Por su parte, Elsa Temo­res, otra de las entrevistadas, dijo que por más que se han quejado por la deficiencia del servicio en el ayuntamiento siempre les dicen lo mismo: que ya están trabajando para solucionarlo.

“Pues no, no vienen casi, pasan yo creo que como unas dos veces a la semana y a veces nomas una, o a veces ninguna, entonces pues Ima­gínese el problemón estamos, porque aquí pues todos los días sale basura porque aquí vivimos, vamos al baño, ha­cemos de comer y todo lo que hace uno siempre pues en su casa, pues siempre sale basu­ra, y hay quienes se la llevan, se llevan bolsitas y la dejan en otro lado, pero yo digo que no está bien, porque es llevarles el problema a otros lados y tampoco, si no nos gusta que lo tengamos aquí nosotros, menos nos va a gusta que vengan de otros lados, por eso, pues a ver si ya mero se ponen las pilas”, dijo.

Por lo pronto, en munici­pios que limitan con Tonalá, como Guadalajara, han endu­recido las penas para quienes sean sorprendidos tirando desperdicios en las calles.

Dichas multas van de mil a 192 mil pesos, y de 24 a 36 horas de arresto adminis­trativo.