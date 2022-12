Ahorcaron movilidad en la avenida Enrique Díaz

Hay tramos con un solo carril libre, critican automovilistas

Por Rafael Hernández Guízar

El ayuntamiento de Gua­dalajara y la Secretaría de Transporte (Setran) estran­gularon la movilidad sobre la avenida Enrique Díaz de León, ciudadanos criticaron que hay tramos donde sólo se dejó un carril para circular.

Y es que en el tramo que va de la avenida Niños Hé­roes a La Paz, concretamente al cruce con la calle José Gua­dalupe Montenegro, hay sólo un carril para quienes van por la avenida en el sentido de sur a norte, algo que ha ocasiona­do un tráfico “descomunal” según los entrevistados.

“Ya le dieron en la madre a la avenida, estaba tan bien antes de que hicieran el des­madre que vinieron a hacer, digo, aquí no se necesitaba que hubiese banquetas más anchas, se necesitaba que al contrario, hicieran algo para que los carros no se estén atorando, sincronizar los se­máforos, no hacer banquetas enormes y dejar un carril nada más, qué cosa tan estúpida, porque a avenida Alcalde ya le dieron en la madre, Federa­lismo está imposible, y ahora aquí hicieron sus estupideces, como se nota que no entien­den que esto es Guadalajara y que hay millones de carros”, dijo Salvador Mena, uno de los vecinos entrevistados.

“La contaminación que se vive ahora por el tráfico que tenemos es espantosa, yo nada más quiero ver cómo se va a poner en unos días que empiece el frío y que se tie­nen siempre contingencias ambientales, vamos a estar peor que antes, y la gente que vivimos aquí no esta­mos de acuerdo, no nos in­teresa no queremos esto, a los comercios también les da en la torre, a todos nos está afectando mucho, y el presidente de Guadalajara y el gobernador andan a toda madre, quisiera yo que se vi­nieran aquí en la hora pico, y que intentaran salir mane­jando de las casas a ver qué opinan, que vivan aquí en la avenida a ver qué les pare­ce lo que dejaron, porque es fácil cuando se hace la pla­neación desde la oficina, ya acá es otra cosa”, agregó.

Otro de los problemas, es la tierra y grava suelta so­bre avenida Enrique Díaz de León, los automóviles pati­nan en ocasiones y ya hay varios choques que se han ocasionado, choques por al­cance que si bien no son muy aparatosos, sí representa pér­didas fuertes en lo económico para la ciudadanía.