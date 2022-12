“¡No nos reubicarán!”

Truenan tianguistas de la colonia Infonavit La Soledad:

El ayuntamiento de Tonalá pretende mover a los comerciantes a avenida Patria, cerca de un canal de aguas negras, algo que los afectados rechazan de plano

Por Rafael Hernández Guízar

Tianguistas de la colonia Infonavit La Soledad en To­nalá fijaron un ultimátum al ayuntamiento tonalteca, no se van a mover de su cen­tro de trabajo “cueste lo que cueste”.

Celia Isabel Gaona de León, la secretaria general del ayuntamiento, es la señalada como artífice de querer mover a los comerciantes a los már­genes del canal de aguas ne­gras en la avenida Patria, en los límites con Guadalajara, y en este sentido hay incluso señalamientos de corrupción pues presuntamente se están hasta vendiendo espacios en aquel sitio por alrededor de cinco mil pesos.

“Quiero denunciar públi­camente que hay dos mujeres que están haciendo escánda­lo y el ayuntamiento les está haciendo caso, que el ayunta­miento dio las instrucciones de ponernos en avenida Pa­tria, donde están las aguas ne­gras, y están queriendo reubi­car el tianguis y no es posible que de la secretaría general estén apoyando a dos esqui­zofrénicas, han hablado con varios regidores y están enga­ñando a todos, y nosotros los comerciantes no vamos a per­mitir que después de 28 años nos quieran quitar porque ya tenemos derechos, y luego, ya están vendiendo lugares allá en las aguas negras, es­tán ofreciéndolos a cuatro mil 500, y a las pruebas me remi­to”, denunció Matilde Piedra Aguilar, una de las líderes de los tiangueros.

Y fue contundente, dejó en claro que “si hay que toparle, le vamos a topar”, dijo.

“Yo no quiero pensar mal y decir que se están hacien­do tontos pero la secretaria general es la que está que­riendo engordar sus filas, primero dijeron que iban a cambiar a todo el tianguis en un lugar que es comodato federal, no nos vamos a mo­ver y si hay que toparle le vamos a topar”.

La decisión de no permi­tir que los comerciantes del tianguis navideño sigan en el lugar por el que casi han pasa­do tres décadas han ofrecido diversos productos de tempo­rada fue unilateral, ayer hi­cieron una asamblea los tian­gueros, quienes en voz de su líder indicaron que nunca los tomaron en consideración.

“Están haciendo sus cam­bios sin tomar en cuenta ni a los líderes ni a los comer­ciantes. Nosotros nos vamos a quedar aquí, el que se quiera ir a ese lugar que se vaya, pero nosotros nos vamos a quedar aquí. Estamos hablando de al menos mil 500 familias, por­que son 500 permisos y de cada puesto o cada permiso hay al menos tres permisos”.

El próximo lunes será de­cisivo en el futuro de los co­merciantes que invitaron a su alcalde Serijo Chávez a que vaya directamente al diálogo con ellos, en caso contrario, se instalarán con o sin el per­miso del ayuntamiento.