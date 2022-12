Colonia Residencial Victoria sufre severa oleada de robos

Por estar cercana a la peligrosa Pueblo Quieto: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Nuevamente los alrededo­res de las vías del tren, en la colonia Residencial Victoria de Guadalajara, se convirtie­ron en un problema, los robos son constantes igual que las agresiones por presuntos mi­grantes.

Y es que hasta hace unos meses la policía municipal de Guadalajara realizaba operati­vos constantes de revisión de la zona y vigilancia con pa­trullas que hacían guardias en puntos principales de la zona conocida como Pueblo Quie­to, sin embargo, nuevamente han regresado las agresiones por presuntos migrantes pues a decir de vecinos que han sido víctimas de los robos, se trata de delincuentes que se hacen pasar por migrantes y que usan las vías del tren como ruta de escape tras co­meter sus fechorías.

“Parecen migrantes, pero no hablan como los migrantes, por eso sabemos que no son ni salvadoreños ni hondureños, ni nada de eso, son unos ra­teros cabrones que se ponen mochilas como los migrantes para simular que son de ellos y poder acercarse a donde sea sin levantar sospechas, pero lo que andan haciendo es vigi­lar los sitios que van a robar, viendo a la gente que se quie­ren fregar”, dijo muy enojado Salvador, uno de los vecinos de esta colonia.

“Todo lo que es esta co­lonia y la siguiente que es Vallarta San Jorge sufrimos de lo mismo, de los robos que se dan por la avenida Inglaterra que s por donde pasan las vías del tren, y el problema es que llegan, ro­ban, y se van corriendo por las vías, entonces no los pue­des seguir en el carro porque se meten a donde ya no hay paso, y no los puedes se­guir por las vías porque allá adentro está más peligroso, entonces lo que se necesita es que anden los policías como andaban, en bicicletas y en motocicletas haciendo patrullaje, que no aflojen porque otra vez se están des­atando los rateros”, agregó el molesto ciudadano.

A decir de los vecinos en­trevistados, la esperanza que en la presente temporada de­cembrina se refuerce la segu­ridad pues es precisamente cuando ha recrudecido la in­seguridad.