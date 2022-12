Quitan a ambulantes del mercado San Juan de Dios

Comerciantes se lamentan perder la oportunidad de ganarse el sustento

No les quitaron sus mercancías, a diferencia de otros puntos donde se les han decomisado los productos que ofrecen

Por Rafael Hernández Guízar

Despejaron de ambulantes el mercado Libertad, en Guada­lajara, los comerciantes lamen­taron que se quedaron sin opor­tunidad de ganarse el sustento.

Fue por la calle Dionisio Rodríguez donde se hizo el retiro de ambulantes, en este mercado mejor conocido como San Juan de Dios, don­de simplemente se quitó a los ambulantes sin recogerles sus mercancías, a diferencia de otros puntos donde se les han decomisado los productos que ofrecen a la ciudadanía.

“Mire, yo quisiera que me dieran la chancita de quedar­me aquí un rato, pero si no se puede ni modo, uno está siempre queriendo trabajar para llevar un sustento a la casa, nomás nos dijeron que nos movamos de aquí y mire, ya tenemos aquí 40 años ami­go. Mire nomás es que nos den chance, ni ocupamos tan­to espacio, yo estoy en un me­tro, la calle es libre y deberían de dejar trabajar, uno por eso dice que el gobierno debería de dejar trabajar, por eso vo­tamos por ellos, toda la vida estábamos aquí trabajando amigo, no se vale”, destacó Guillermo Martínez, uno de los entrevistados.

Por ello envió un mensaje al presidente municipal Pablo Lemus Navarro: “Pablo Le­mus va para gobernador, que­remos que nos eche la mano, y le vamos a echar la mano si nos ayuda, aquí hay que ayu­dar a los jodidos porque el pueblo es el pueblo, y el pue­blo necesita comer”.

Por su parte la señora Lourdes, otra de las comer­ciantes ambulantes que fue removida de la calle, dijo que es injusto que después de más de seis décadas de estar presente el sitio, la quiten de vender: “Mire, yo estoy muy molesta, tengo 60 años aquí y la economía está muy mala, tenemos muchos compromi­sos y tenemos que trabajar, si no nos quieren dejar trabajar aquí entonces que nos den ellos trabajo, porque tenemos que sacar dinero para pagar todo lo que debemos y para comer. Yo hablé con el admi­nistrador y nos dice que nos esperemos. Si quieren cobrar­nos que nos cobren, pero que nos dejen trabajar”.

Agregó: “No hay ni ven­tas, y todavía nos quitan, si acabamos de pasar lo de la pandemia y a veces ni frijo­les, cómo le vamos a hacer. Sabemos que hay tres compa­ñeras comerciantes que fue­ron a echarnos tierra, pero ya, se lo dejamos a Dios, dicen que esta calle parece tianguis, pero pues estamos trabajando por necesidad, no por gusto”.

Por su parte, los comer­ciantes establecidos dijeron que es positivo que se quite a los ambulantes pues conside­ran que se trata de una com­petencia desleal.