PRI buscaría impugnar “Plan B” de reforma electoral

“Tendremos que ir a la Suprema Corte”

Para la presidente del PRI Jalisco, Laura Haro, “es una reforma con conceptos inconstitucionales”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La presidenta del PRI Jalisco y diputada federal, Laura Haro Ramírez, aseve­ró que están listos para im­pugnar, en caso de que sea necesario, el “Plan B” de la reforma electoral del presi­dente Andrés Manuel López Obrador; confían en que la propuesta se detenga en el Senado de la República, pero si no, ya contemplan accio­nes para frenar un dictamen que busca mermar la vida democrática del país, asegu­ró.

Hace un par de días en la Cámara de Diputados no pasó la reforma electoral, sin embargo, Morena empleó reformas a leyes secundarias para compactar la estructura del INE (entre otros aspec­tos), las cuales pasaron al Senado. Sin embargo, para la legisladora de oposición, aún hay panorama para echar esto también abajo: “Sí, sin duda (hay manera de revertirlo) es anticonstitucional. Primero va a pasar al Senado, ahí sa­bemos que andan enredados, que el propio coordinador de Morena ha reconocido que como lo hicieron sobre las ro­dillas, pues que hubo incon­sistencias, que hay párrafos anticonstitucionales de esta iniciativa. Nosotros la vota­mos en contra, este Plan B”. Aseveró que estas reformas buscan mermar a las insti­tuciones, desaparecer fidei­comisos, quitarle faculta­des a la autoridad electoral y agregar conceptos que ni siquiera existen en la legis­lación, por lo que no permi­tirán que con esto se lastime la vida democrática del país.“Hemos estado revisando con mucha puntualidad, porque se decía de un plan b, al final fue un plan c, porque lo que vo­taron diputados fue distinto a lo que el secretario de Gober­nación llevó el martes por la tarde. La democracia se debe respetar y ante ese sentido se está analizando esta minuta, tiene que pasar al Senado, y una vez resolviendo lo que suceda en la cámara alta pues seguramente tomaremos las acciones necesarias porque es una reforma con conceptos inconstitucionales y tendre­mos que ir a la Suprema Corte para invalidar estas reformas que son retroceso”, según dijo Haro Ramírez.

Esperan afiliar a 100 mil jaliscienses

En otros temas, la trico­lor anunció el arranque de la campaña de afiliaciones y refrendo de credencializa­ción en la entidad, en donde esperan reincorporar a sus filas hasta 100 mil militan­tes.

Desde el 2019 autoridades electorales obligaron a los partidos a cumplir con cier­tos requisitos en cuanto a la validación de su militancia, como el expediente documen­tal que exprese la voluntad de afiliación de militantes, ante las quejas se afiliaciones sin consentimiento de las perso­nas. Y es en este sentido que autoridades priístas comen­zarán con la entrega de cre­denciales, para refrendar a los militantes con los que cuen­tan actualmente, y seguirán con la campaña de afiliación. Haro Ramírez dijo que en la actualidad el partido tiene en la entidad a 6 mil militantes registrados en regla, sin em­bargo, como el padrón históri­co ascendía a 300 mil, es que durante los siguientes meses esperarán alcanzar la meta de 100 mil afiliados.