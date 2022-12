En El Salto se vive con miedo

Ni a la calle pueden salir en El Verde, denuncian vecinos

“La policía definitivamente no pasa ni hace nada, están como de adorno”

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de El Salto, la­mentaron que la inseguridad se ha disparado, al grado de que hay secuestros y otros de­litos sin que haya freno de las autoridades.

Y es que, en localidades como El Verde, se dispararon los delitos de alto impacto, según se denunció ayer a Pá­gina 24 por parte de ciuda­danos que dijeron vivir con miedo, ni si quiera pueden salir a la calle.

“Pues claro que ya da miedo hasta ir a la tienda. Hace unas semanas aquí cer­ca había una recicladora y se llevaron al muchacho que es el dueño, llegaron unos fu­lanos con capuchas y se lo llevaron, y duró cuatro días secuestrado, y pues hasta salió en las noticias que lo pudieron rescatar, pero en­contraron a cinco personas muertas, imagínese nomás, y todo porque la gente cree que tienen dinero, pobre mu­chacho ya hasta quitó la re­cicladora y pues imagínese, cinco personas fallecidas, cómo es eso posible, qué pasa aquí”, dijo Alejandra Ruvalcaba, una de las veci­nas entrevistadas.

“Pues la policía defini­tivamente no pasa ni hace nada, están como de adorno, y eso pues dónde nos deja a nosotros, qué vamos a ha­cer, mucha gente de hecho aquí empezó a irse porque ya es algo que te da pavor, pero pues los que no tene­mos a donde irnos somos los que nos estamos quedando, entonces no sabemos qué está haciendo el presidente municipal”.

Arturo Delgadillo, otro de los vecinos, dijo que hay quienes han empezado a ad­quirir armas para resguardar su seguridad y la de los suyos: “Pues aquí en la casa yo sí me compré una pistola, porque de plano si se trata de ellos o no­sotros pues la respuesta está clara, porque de que lloren en la casa de ellos a que lloren en la mía, pues mejor en la de ellos… Nosotros quisiéramos que esté bien aquí, aquí naci­mos, aquí vivimos, aquí que­remos seguir, porque es nues­tro hogar, aquí están nuestros hijos, entonces, no sé por qué no entienden los de la policía y los del gobierno”.

A decir de los vecinos en­trevistados, es imperativo que el estado y la federación rea­licen operativos de seguridad para que regrese la tranquili­dad a esta zona.