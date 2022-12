Basura se pudre en las calles de Tonalá

Sergio Chávez no puede con el problema

“No se han llevado la basura, es mentira que estén ya trabajando”, truenan tonaltecas contra el alcalde morenista

Por Rafael Hernández Guízar

Tonaltecas se quejaron de nueva cuenta de los cúmulos de basura que se pudren en sus calles.

Pese a que el ayuntamien­to aseguró que resolvería el problema, en las colonias del municipio se vive un conflic­to enorme ante la casi nula recolección de basura, esto, lo constatamos en colonias como Infonaviot la Soledad y en Infonavit Río Nilo.

“Pues hablan mucho, pero aquí es donde están las cosas, no se han llevado la basura, es mentira que estén ya tra­bajando, nomás vea que están ahí las bolsas, aquí se nece­sita que vengan diario, no una vez a la semana, ni dos, tienen que venir diario, vive mucha gente aquí, son torres de departamentos, y en cada departamento a veces viven familias grandes, no es como si fuera uno a otras colonias donde hay casas y hay menos gente, eso como que no lo entiende el presidente (Sergio Chávez Dávalos)”, dijo Ivon­ne Arévalo, una de las vecinas entrevistadas.

Karla Hernández, otra de las entrevistadas, indicó que tanto el alcalde Sergio Chávez Dávalos como los regidores, deberían de visitar las colo­nias para constatar de prime­ra mano lo que en verdad se vive en esos sitios: “Que ven­gan para acá, es que hablan y hablan y uno los ve en el Fa­cebook y en la tele y uno se da cuenta de que hablan así porque no vienen para acá, deberían de venirse a vivir a la colonia para que vean de verdad lo que se vive, lo que se necesita, pero como no sa­ben ni qué onda, pues por eso ellos dicen esas cosas, como que tienen un Tonalá en la ca­beza que no es real”.

Agregó: “Ese Sergio Chávez nos tiene muy decep­cionados, aquí a La Soledad ya no regresó ni a dar las gra­cias de que le ayudamos, así cómo se le ocurre que vamos a volver a ayudarlo, nada, es más, estamos hasta arrepenti­dos de haber votado por él, yo al menos estoy arrepentida”.

Como la recolección de basura ha sido tan deficiente en las zonas limítrofes del municipio de Tonalá, se vi­ven problemas y muchas de las personas, han empezado a llevar sus desperdicios a otros lugares, es decir, a mu­nicipios como Guadalajara donde han advertido de la imposición de multas para aquellos que dejen la basura en la calle, pues supone una falta administrativa que en caso de que la persona sea sorprendida cometiéndolo, correspondería a que se le presente ante un juez cívico –calificador- para que se de­termine su grado de respon­sabilidad.