“Todavía no es tiempo de construir candidaturas”

Dice Enrique Alfaro tras destape de Samuel García

“No voy a andar danzando por el país construyendo candidatura o ganando popularidad”, señaló el mandatario días después de la convención nacional de MC

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque dijo no estar se­guro si su homólogo de Nue­vo León, Samuel García, se destapó oficialmente para las elecciones presidencia­les del 2024, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, manifestó que to­davía no es tiempo de cons­truir candidaturas.

Durante la convención nacional extraordinaria de Movimiento Ciudadano (MC), que se llevó hace varios días, Samuel García se destapó como candidato presidencial, sin embargo, un día después reculó.

Si bien el mandatario es­tatal reconoció al emecista como un político joven con mucha capacidad, y dijo que él respaldará a quien sea el candidato de MC, sí expresó que no son los tiempos y que quienes más han sido sona­dos para el tema (él, Samuel García y Luis Donaldo) tie­nen una responsabilidad pú­blica, por lo que al menos él seguirá gobernando Jalisco.

“Yo por lo pronto he dicho que no estableceré ninguna pretensión de otra candidatu­ra hasta que no haya cumpli­do con mis compromisos en Jalisco. Estoy concentrado en eso, pero por supuesto que esa nueva generación de po­líticos de la que forman parte Samuel y Luis Donaldo es sin duda un activo importan­te en MC”.

Respecto a cuándo podría haber una definición de su parte, Alfaro Ramírez relató que no será antes de junio ya que –insistió– ahora no son tiempos de estar enfocados en asuntos electorales. Él, añadió, se concentrará en el gobierno de Jalisco pues su intención no es construir una candidatura o ganar popula­ridad.

“Yo insisto en que no son los tiempos para andar cons­truyendo candidaturas. No creo que estén las cosas en este país para estar distraídos en temas electorales cuando quienes tenemos responsabi­lidades de gobierno o públi­cas tenemos mucho trabajo por hacer. Cada quien tiene que asumir su responsabili­dad, no voy a andar danzando por el país construyendo can­didatura o ganando populari­dad, voy a estar trabajando en el gobierno y si lo que hago desde el gobierno es una bue­na carta de presentación, pues veremos lo que sigue en el fu­turo”.

En otros temas, el man­datario estatal recordó que a partir de enero próximo pasa a ser obligatorio el programa de verificación vehicular, por lo que exhortó a la ciudadanía a ser responsable y hacer lo que les toca, ya que a partir del tercer mes del año siguiente se podrían empezar a aplicar las multas.