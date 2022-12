Plantean regularizar el tianguis del Parque Rojo

Para evitar cobro de piso fuera de la ley: Salvador Hernández

Por Rafael Hernández Guízar

Finalmente será regulari­zado el comercio informal que opera en el parque Revolu­ción, mejor conocido como el Parque Rojo de Guadalajara.

Y es que los fines de se­mana este parque donde antes estaba situada la penitencia­ría –hace varias décadas–, tiene casi mil comerciantes a manera de tianguis algo que hace casi intransitable este si­tio para la ciudadanía, es de­cir, no puede hacerse mucho más allá que comprar cosas.

“Ya tiene cerca de 15 años, hay un censo que se hizo por nosotros donde hay cerca de 940 personas que venden en este lugar, estamos tratando de regularizarlos, queremos darles la certeza de que si tie­nen tanto tiempo ahí, pues que se regularicen, porque es inte­rés de todos, del ayuntamien­to y de ellos. Historias hay muchas, pero todo se acaba cuando la autoridad regulari­za”, dijo Salvador Hernández, regidor del partido Morena en el ayuntamiento tapatío.

Y agregó: “Se presentó una propuesta para que se haga un censo y se regularice, esto es algo en lo que queremos decir una cosa importante, ahorita el ayuntamiento no está co­brando, para nada, el ayunta­miento no da los permisos, ya cuando estén regularizados es otra cosa, nosotros no quere­mos que estén así, porque se prestan para diferentes prác­ticas, y queremos trabajar de la mano con las personas que están ahí”.

La idea es que los comer­ciantes que venden diversas cosas en este parque estén empadronados, que se revisen los giros, y sobre todo, que se les dé “certidumbre”, o sea, se les cobre por el uso de suelo para generar el derecho.

“Esto le va a dar certeza a la gente, tranquilidad para de­sarrollar su labor. Ahorita no­sotros lo que estamos pidiendo también es que el tema de los tianguis sea atraído por la Co­misión de Mercados, y es algo que esperamos que no pase de enero; ahora, una vez que está regularizado el parque, va a entrar espacios abiertos, va a entrar seguridad, y va a ser un lugar presentable para la ciu­dadanía. Hay que decir que no se hace nada sin que estén en el conocimiento los locatarios de lo que se está haciendo”.

El regidor indicó que no se trata de hacer algo recaudato­rio, sino de que haya orden y que sean revisados los giros, que se sepa qué es lo que se vende y que si la gente paga algo, sea al ayuntamiento; un precio mucho menor al que muchos terminan pagando por la renta de espacios que se ha denunciado es debido a pre­suntos dirigentes, al igual que en otras zonas de la ciudad.