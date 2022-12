Truenan vs decisión de quitar tianguis navideño en Tonalá

Sergio Chávez no nos deja otra más que manifestarnos: Comerciantes

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes del tianguis navideño de Loma Dorada en Tonalá tronaron ayer contra el alcalde Sergio Chávez, no quieren que los quiten de su lugar de venta.

Y es que a partir de este año, se tomó la decisión de manera unilateral, es decir, por parte del presidente mu­nicipal solamente, de que se iba el tianguis.

“A mí no me parece por­que tengo muchos años aquí trabajando, a mí no me pare­ce y creo que deberíamos de hacer algo porque de ahí de­pendemos muchas familias, mejor que se ponga a ver el presidente por qué no pasan los camiones de basura, que resuelva eso primero y que nos deje trabajar porque tenemos muchísimos años trabajando en este tianguis”, dijo Ofelia, una de las co­merciantes que desde hace 17 años ha acudido a este sitio para vender productos de temporada navideña.

–Pero ya se decidió que se va a mover.

–Nosotros no hemos te­nido una atención del presi­dente, no nos ha dicho nada. No sabemos por qué lo quie­re quitar, ya lo hizo y no se vale, además está muy pe­queño el pedazo donde está el nuevo tianguis. Parece que lo que quieren es que los ve­cinos vendan nada más, y yo por ejemplo, tengo 17 años vendiendo y que me quiten puyes no, no me parece.

Ante las posibles solu­ciones que los comerciantes van a tratar de buscar por la falta de oportunidades para que se ponga el tianguis, anunciaron una posible ma­nifestación.

“Yo creo que no nos va a quedar de otra más que salir a hacer una manifesta­ción o algo de eso, porque no nos están dejando salida; no nos hacen caso, no nos informan, y no sabemos si nos van a dar espacio a to­dos en el otro lugar. Por eso pues está muy mal, y lo peor es que el presidente (muni­cipal, Sergio Chávez) ni da la cara, no sabíamos nada de que nos iban a negar los per­misos”.

El tianguis se moverá de Loma Dorada a la avenida Río Nilo, algo en lo que no están conformes los ciu­dadanos, ni vecinos ni co­merciantes, por lo cual esta mujer envió un llamado a su alcalde Sergio Chávez: “Yo lo que le digo al presidente es que se ponga a trabajar en lo que de verdad se necesita y que nos deje a las perso­nas ganarnos el dinero”, fi­nalizó.