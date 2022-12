La SSJ no contempla uso obligatorio de cubrebocas

Aunque no está de más, para prevenir: Fernando Petersen

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque se estima que para la época invernal las enfermedades respiratorias incrementan hasta un 40 por ciento, y que los contagios por Covid-19 van poco a poco al alza, hasta el momen­to las autoridades estatales no tienen contemplado instaurar la obligatoriedad del uso del cubrebocas.

Fernando Petersen Aran­guren, secretario de Salud en Jalisco, llamó de todas formas a la ciudadanía a no dejar de lado este tipo de medidas pre­ventivas cuando se requiera a fin de evitar no sólo riesgos en torno al coronavirus, sino contagiar de otros virus a los demás.

Dijo que es normal que para estos tiempos se registre un incremento generaliza­do de las infecciones respi­ratorias agudas, no obstante, sí refirió que no hay motivos de preocupación en cuanto al coronavirus, ya que la tasa nacional reportada es de 11.4 y Jalisco se encuentra en 4.1.

Si a esto se le suma el buen avance que se lleva en la enti­dad en cuanto a la vacunación contra la influenza en Jalisco -de las 2.5 millones de dosis quedan todavía un millón-, el secretario de Salud refrendó el llamado a que se use el cu­brebocas en lugares cerrados y tomar otras acciones pre­ventivas en caso de presentar algún cuadro de gripa.

“Es un buen momento para invitar a regresar a las medidas preventivas, como la sana dis­tancia, el lavado de manos, de quedarnos en casa si tenemos problemas respiratorios y por supuesto no olvidar que antes de que existiera el cubrebo­cas había bufandas y otros elementos que nos ayudan a protegernos. (El cubrebocas) sigue siendo una medida im­portante de protección, pero no será por el momento, ni se ha considerado, como una medida que debamos regresar a la obligatoriedad”.

En Jalisco, recordó, solo se tienen registrados a 11 pacientes hospitalizados por Covid-19, y hasta el momen­to van 130 casos de influenza -el año pasado no se detectó ninguno-, y aunque no son números de cuidado que con­templen otras acciones, sí in­sistió a la ciudadanía en que no olvide que todavía persiste la pandemia, por lo que no hay que bajar la guardia.

“Hay que recordar que la temporada invernal es una temporada en donde los virus respiratorios aumentan, por supuesto que también la gente hoy en día tenemos más re­uniones, más concentraciones de personas y entonces es im­portante no bajar la guardia, no perder la vista que segui­mos en medio de la pandemia y que tenemos que seguir te­niendo las precauciones para que no aumenten los casos”.