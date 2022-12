Critican que Juan Frangie considere la reelección

“No ha dado resultados en nada”, truenan zapopanos

Habitantes de colonias como Plaza Guadalupe Residencial manifestaron que son muchos los problemas y poco el trabajo real que ha hecho el alcalde, como para que repita en el cargo

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia za­popana Plaza Guadalupe Re­sidencial se pronunciaron en contra de la posibilidad de que Juan José Frangie busque la reelección.

Y es que a decir de varios de los vecinos entrevistados, los resultados del alcalde al frente del ayuntamiento de Zapopan son muy escasos, por lo cual, no apoyan –algunos– la posibilidad de que se reelija el alcalde, como ya existe el antecedente por parte del an­terior presidente municipal.

“Pues no, no porque no nos ha dado resultado en nada, si­guen los problemas de inse­guridad, siguen los problemas de los robos, de que no pasa la patrulla, de que no sirven las lámparas, son muchos proble­mas los que hay y creo que eso es lo que se debe de traba­jar, porque el presidente anda presumiendo en el Facebook que trabaja y trabaja, pues se­ñor presidente, aquí no se ve, no sé dónde ande trabajando, a ver si se da una vueltita para acá por favor, se lo digo yo, la señora Angélica Herrera que vivo aquí enseguida del Soriana de Copérnico, a sus órdenes”, dijo una de las ve­cinas entrevistadas por este reportero.

Por su parte, Alfredo Brambila, otro de los veci­nos consultados, dijo: “Pues no, es lo mismo, es la misma cosa, aquí no nos hicieron caso con lo de la ciclovía, y en general estamos muy a disgusto de lo que han hecho, no queremos que se vuelva a repetir; de hecho, nosotros no somos partida­rios de que se puedan re­elegir, eso se supone que es algo que no debería de pasar, no se daba antes y pues así estaba la posibilidad de que si no funcionaban al menos ya nos librábamos de ellos, pero ya vimos lo que pasó con Lemus, no funcionó y tuvimos que soportarlo por seis años, y ahora este quie­re lo mismo. No, no quere­mos”, aseguró.

Otros de los vecinos entre­vistados dijeron que las pési­mas condiciones de las calles son algo que deja en claro la falta de respuesta del alcal­de, otra de las razones por las cuales se dijeron en contra de la posibilidad de que Juan José Frangie Saade repita en el cargo.