En la FGE califican delitos como “no judicializables”

…Y mandan a los ciudadanos a métodos alternos

De poco funciona que las víctimas sean “redirigidas” por el ministerio público, pues en la solución de conflictos no se resuelven delitos como el robo, lamentaron ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron ayer lo que consideran “injus­ticias” por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de la manera en que se clasifican las denun­cias cuando son presentadas ante este ministerio público pues muchas de las mismas, son consideradas como “no judicializables” y se envían a los “Métodos Alternos de Solución de Conflictos”, algo que termina por cansar a las víctimas, pues escasamente reciben justicia.

“A mí me robaron, y vine a denunciar y me salieron con la babosada de que no es judi­cializable, como si no tuviera pues importancia, entonces me mandan a los métodos al­ternos y ahí no va a ir la per­sona que me robó porque a mí me dijo cuando lo encaré, que le valía madre y que le hi­ciera como yo quisiera, o sea, es hasta descarado porque ya sabe que sé que me robó y le vale madre, así textualmente me lo dijo, entonces, tú crees que si le llevo el papelito ese que además dice invitación, alguien le va a hacer caso, si para eso hay que estar con ga­nas de arreglar el problema”, dijo Juan Carlos, un ciudada­no entrevistado ayer por Pá­gina 24.

Y es que la molestia de este ciudadano, es que su pro­blema fue considerado como “no judicializable” por la mis­ma fiscalía ya que siente que se trata de algo que le resta importancia, y si bien su in­tención no es que se lleve a la cárcel a quien le robó, sí lo es el que pague por su delito, y además que pueda tener una reparación integral del daño.

“Pues lo que quiero es que me regresen lo que me roba­ron, se llevó mis escrituras de la casa y se llevó también unos documentos míos y unos pagarés, son cosas mías y que a mí me hacen falta y que sé que se las llevó porque lo que quiere es joderme la existen­cia, hacerme un daño y lo puede hacer, pero lejos de que aquí hagan algo, me mandan a eso, me dicen que no es ju­dicializable y que no pueden hacer nada, que porque así se tomó desde un inicio, y digo, yo qué culpa tengo de que sean tan pendejos que no pien­sen en lo que están haciendo, y una disculpa, pero sí estoy muy encabronado por lo que hicieron aquí”, agregó.

A la espera de que pueda alcanzar justicia, este ciuda­dano lamentó la manera en la que trabaja la FGE.