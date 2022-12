¡Calles de Tonalá se ahogan en basura!

Persisten problemas de recolección en todo el municipio

Por Rafael Hernández Guízar

Siguen los problemas por la pésima recolección de ba­sura en el municipio de To­nalá, el camión recolector simplemente brilla por su au­sencia.

Y es que a decir de veci­nos de la avenida Río Nilo, es insoportable el olor que se genera por la basura que se pudre en las calles, algo que las autoridades simplemente no atienden.

“El problema aquí es gra­ve, primero porque los ca­miones pasan muy esporádi­camente, y también porque la gente no hace por guardar la basura en su casa, la sacan y como no pasa pues se rompen las bolsas y se hace un desastre, de hecho el olor es inso­portable y llegan los pepena­dores y se riega todo, y pues quedan hasta los papeles del sanitario regados en la calle”, dijo Julio, uno de los vecinos ­entrevistados.

Destacó que al bajar las bolsas de basura, los vecinos son quienes abonan al desor­den que queda cuando llegan pepenadores y perros calleje­ros a romperlas.

“Eso es algo que deberían de atender porque no es justo, mire hay muchos problemas y los olores como le digo, son insoportables, las calles están al tope, está la basura en la calle y lleno de gusanos y de moscas”.

No pasa el camión y aun­que se quejan constantemente en el ayuntamiento, la res­puesta de las autoridades es siempre la misma: Ninguna.

“Y es que si pasara dia­rio no se juntaba, pero es que también es la gente, que no tiene educación, no hay cul­tura de evitar problemas, pero los pepenadores son los que hacen mucho problema, por­que dejan un tiradero al dejar una bolsa rota y los perros las rompen y riegan todo, eso es algo que deberían de poner mucha atención los del ayun­tamiento, y aquí pues los que tenemos negocio somos los que llevamos el problema, además de los vecinos, pero nosotros los que tenemos negocio de comida, pues no vendemos por eso”.

Por ello, el llamado fue al alcalde tonalteca Sergio Chávez Dávalos, a quien pi­dieron que ponga especial atención en este asunto que ha robado la paz a los vecinos de colonias como Infonavit Río Nilo, Loma Dorada y La Soledad.