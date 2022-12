Avalan convocatoria para elegir a director del IJA

Está repleta de irregularidades: Diputados de Hagamos y PRI

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con los votos en contra de Hagamos, PRI y Futuro, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó la convocatoria para elegir al director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA); para evaluar a los aspirantes no se contemplará ningún examen.

Ayer en sesión de pleno los grupos parlamentarios se enfrentaron por este próximo nombramiento, ya que mien­tras legisladores de Movi­miento Ciudadano (MC) ase­guraron que se siguió la ley, diputados de oposición del PRI y Hagamos aseveraron que la convocatoria trae vio­laciones constitucionales.

Hugo Contreras Zepeda (PRI) y Enrique Velázquez (Hagamos) criticaron que no se contemple la aplica­ción del examen de control y confianza, establecido en la Constitución, así como el teórico y práctico. Además, no dejaron de lamentar el que no se incluya como tal al Co­mité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y que tampoco se delimite una cali­ficación mínima para evaluar a los perfiles participantes.

“La convocatoria está mu­tilando tres aspectos funda­mentales. Es incomprensible y los diputados del PRI por eso estamos fijando postura en contra en esa convocato­ria con esos sesgos y limita­ciones. (Además) desde mi punto de vista no se emitió a tiempo la convocatoria, por­que el principio de certeza y publicidad marcan parámetros y no se están cumpliendo esos principios”, añadió Contreras Zepeda.

Diputados tienen hasta el 15 de diciembre para elegir al nuevo director y en este sen­tido Enrique Velázquez refirió que la Constitución es clara por lo que se está violando la convocatoria. No dejó de cuestionar la actitud de la mayoría de diputados de MC, quienes con este proceso lo único que harán será simular la elección para que el actual director del IJA, Guillermo Zepeda Lecuona, repita en el cargo.

“Como no se puede ratifi­car, van a hacer una simula­ción de convocatoria, lo cual deja muy mal parado al con­greso. Qué lástima que los de MC pensaban de una forma en la legislatura pasada o la antepasada, porque no se to­maba en cuenta a la sociedad civil para los nombramientos. Ellos dieron paso para que se diera el Comité de Selección y luego el CPS, hoy todo eso lo han dejado de lado”.

Gerardo Quirino Veláz­quez, coordinador de MC, manifestó que la convocatoria cumple con todos los requisi­tos establecidos en la Ley de Justicia Alternativa. Dijo que el tema del examen de control y confianza son actos proce­dimentales y no como tal re­quisitos para el proceso.

“(Para la evaluación) queda ensayo y quedan en­trevistas. Se vence el 15 (el nombramiento), yo espero que nos den los tiempos. En el examen teórico, hay que decirlo, lo contempla como opción, no es obligación, por eso nos quedamos con el tema del ensayo”.

Con la ausencia de la ban­cada de Morena, la convoca­toria fue aprobada con solo 17 votos de Movimiento Ciu­dadano y PAN, así como siete en contra de PRI, Hagamos y Futuro.