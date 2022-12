Recortan banquetas por obra en avenida Río Nilo

Mantienen en la opacidad a vecinos de Tonalá

Habitantes de esta parte del municipio desconocen en qué consiste el proyecto que ya se lleva a cabo, pues jamás les avisaron o mostraron maqueta de cómo quedaría; hoy surgen los problemas

Por Rafael Hernández Guízar

Contrario a la tendencia en Guadalajara, en Tonalá reducen las banquetas y esto sucede en plena avenida Río Nilo, donde los vecinos ya reclaman al ayuntamiento el problema.

Se inició en la presen­te administración de Sergio Chávez Ávalos una obra de repavimentación, y a los veci­nos no les dieron explicación alguna del proyecto mismo. Ellos creyeron que seguirían la tendencia de ampliar ban­quetas, o al menos de res­petar el ancho que ya tiene, pero lejos de eso, se le quitó alrededor de un metro, según se denunció ayer por parte de vecinos quienes muy moles­tos indicaron a Página 24 que esta obra “mal hecha” está afectando de sobre manera a vecinos y comerciantes.

“Es que como no han pre­sentado el proyecto ejecutivo ni la maqueta de obra termi­nada, no tenemos ni idea de a dónde va esa obra o cómo la van a terminar; además, una cuestión de mucho problema es que están reduciendo las banquetas y es que tenían una medida y pueden ver cuál es la dimensión original y ahorita ya le redujeron más de un me­tro, pero entonces cuando esta avenida ya no tenga baches que era lo que se pretendía, pues va a aumentar la velocidad de los carros y todos los automovilis­tas van a hacer más peligrosa la avenida”, dijo Pablo Arella­no Morfín, uno de los vecinos entrevistados.

Indicó que del ayuntamien­to acudieron apenas unos días antes de iniciar la obra, algo que no sólo no fue suficiente para que se supiera a detalle en qué consistiría, sino que no tienen en claro tampoco el tiempo en que ésta quedaría terminada, lo cual ha dejado grandes años en los negocios que están cercanos a esta vía, una de las principales del mu­nicipio.

“También los puentes, mire, en la calle Limón, al cruce de la avenida, había un puente que casi no se usaba, con esto ya se empezó a usar pero ya hasta le quitaron la es­calera del lado derecho, ahora cómo se va a usar, no sabemos qué ideas tienen, no sabemos si van a cambiar las escaleras, por eso queremos ver el pro­yecto ejecutivo, pienso que las obras que nos cuestan tan­to a los ciudadanos, no al go­bierno, sino a los ciudadanos porque se hacen con dinero público, son obras de bene­ficio común y no vemos ese beneficio”, dijo.

Y agregó: “Han sido men­tira tras mentira, dijeron que la obra iba a durar cuatro meses y si sacamos ese tiem­po, pues ya se cumplió y no vemos la obra terminada, las banquetas las destrozaron, ahora dicen que van a dejar pareja la banqueta y vemos que está en desnivel la ave­nida, no se puede ni caminar, hay muchas dudas y por eso redundo en que es necesario tener la maqueta terminada”, finalizó.