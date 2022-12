En la fiscalía estatal prolongan tiempos para ratificar denuncias

Mientras tanto, las víctimas están indefensas

Hasta dos meses de tiempo de espera dan a las personas que sufrieron algún delito para acudir a ratificar sus denuncias, en tanto que los malhechores se mantienen impunes

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron ayer la lentitud con la que se está trabajando al interior de la Fiscalía General del Es­tado, la ratificación de una denuncia se está tardando hasta dos meses, mientras tanto las víctimas quedan en estado de indefensión.

Y es que esto supone que los que han sido víctimas de un delito tengan que esperar a que se les dé oportunidad de ratificar sus denuncias; además, acudir a los méto­dos alternos de solución de conflictos para dirimir un problema ocasiona tener que perder tiempo y dinero.

“Pues presenté una de­nuncia ahora a finales de noviembre y me están dando fecha hasta enero, y digo yo, pues de qué se trata, porque mientras el problema está latente el que me la hizo anda como si nada, y díga­me si es justo, no se vale, no es justo y eso es algo que no se toma en cuenta por las autoridades. Son chinga­deras que nosotros mismos tengamos que estar dando y dando vueltas y que no se nos ayude”, dijo Héctor, un ciudadano entrevistado ayer por Página 24.

“Me robaron unos paga­rés y se los llevó un fulano que tiene pensado ya cobrar­los y es dinero que me co­rresponde, que es mío, que representaba pues algo que me iba a ayudar a pagar mu­chas de las cosas que debo, y no avanza esto, y no es cosa del abogado que tengo, es cosa de aquí porque no están trabajando, no todos, hay que decir, porque hay gente muy valiosa y muy amable, pero los que deben de encargarse de esto se ha­cen tarugos y no me parece bien que mientras tanto yo tenga que estar sufriendo y el otro ande muy campan­te”, indicó.

Y es que a este ciudada­no le robaron unos pagarés que pretendía hacer efecti­vos, se trata de una cantidad enorme de dinero que era el resultado de un negocio en el que no le cumplieron, por lo cual tenía pensado acudir en días pasados a demandar el cumplimiento, pero que al momento ha tenido que es­perar debido al crimen que se cometió en su contra.

Fue víctima de robo y la persona que cometió este perjuicio en su contra no ha sido presentado ante las au­toridades.