AMLO dice que no tiene problema con Monreal pero lanza advertencia a inconformes con la encuesta

“Que te vaya bien, sigue tu camino”

Por Dalila Escobar

Diciembre 5, Ciudad de México (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obra­dor aseguró que no tiene nin­gún problema con el senador Ricardo Monreal y sus aspi­raciones presidenciales, pero de nuevo hizo la distinción entre sus “hermanos” Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y su “hermana” Clau­dia Sheinbaum.

El mandatario se dirigió a quienes se han inconformado con las encuestas para definir quién será el o la abanderada de Morena para 2024: “Lo va a decidir la gente porque de aquí nació la frase más céle­bre de todas para contestarle a los mañosos, a los abusivos y a los oportunistas y a los pre­potentes, ¿se acuerdan cuál es? Toma tu Champotón”, dijo al finalizar la conferencia en Campeche.

Primero expuso el ejemplo de quien muestra descontento con no obtener una candida­tura: “´Ah que si no me dan una candidatura me voy´; no, primo hermano, a lo mejor puede ganar la candidatura, nada más que tiene que ganar la encuesta, si ganas la en­cuesta, si el pueblo de apoya pues ya”, afirmó.

Enseguida dijo que dentro de su movimiento hay más de cinco que aspiran a la presi­dencia de la República para las elecciones de 2024.

“En el caso de los posibles candidatos a la presidencia por el movimiento en el que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apo­yar? Al que gane la encuesta. ´Ah es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta me voy´, que te vaya bien, sigue tu camino”, insistió todavía sin nombrar a Monreal.

También alertó a los parti­dos en torno a quien busque una candidatura fuera del ins­tituto político en el que mili­ta: “Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque eso no lo van a poder hacer en ningún partido, imagínense si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro parti­do? ¿Qué partido aceptaría?”.

Afirmó que en el caso de Morena se deberá elegir me­diante encuesta: “Y el que salga esa mujer u hombre y además son muy hermanos, son mis hermanos y mi her­mana Claudia, mis hermanos Adán y Marcelo. Y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con Noroña, pero lo va a decidir el pueblo, no nosotros”.

“Voy a estar en las boletas presidenciales”: Monreal

El domingo en Chihuahua, el senador Monreal advirtió que saldría de Morena si no se establecen reglas claras y de piso parejo en la candida­tura presidencial del partido para 2024.

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspira­ción natural, no es una aspira­ción vulgar, estamos en la re­flexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político, la cortesía polí­tica y el piso parejo que hasta ahora no ha existido”, dijo en conferencia de prensa en Chi­huahua.

–¿Si las condiciones no se dan sí saldría de Morena para Va Por México? –se le pre­guntó a Monreal en la confe­rencia.

“Sí, mis límites son la dig­nidad, el trato, el piso parejo, reglas claras, lo estoy dicien­do abiertamente, no tengo nada que ocultar y tampoco tengo por qué simular”, res­pondió Monreal, quien dijo que no hay límites de tiempo y que no se dejaría de presio­nar por “esa estrategia per­versa de descalificación en mi contra”.

En dicha conferencia, Monreal llamó nuevamente a la dirigencia del partido, en­cabezada por Mario Delgado, para que “fije reglas de trato igualitario” y no se imponga “una sucesión adelantada”.

“Tengo 26 años de luchar con el presidente Andrés Ma­nuel López Obrador en este movimiento, mucho antes de los actuales dirigentes, yo ya estaba acompañando al pre­sidente. Ojalá hagan caso del llamado de que se necesitan reglas claras para poder gene­rar condiciones equitativas de participación política, yo he estado luchando con entereza y lealtad”, expresó el zacate­cano.