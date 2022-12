Tianguis en Parque Rojo dificulta la movilidad

Los sábados apenas se puede caminar por la zona

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Vecinos y transeúntes de la zona se quejaron del caos generado por el tian­guis instalado en el Parque Revolución, mejor conoci­do como Parque Rojo; los sábados se hace un lío tran­sitar por el lugar ya sea a pie o en el transporte públi­co y urge que autoridades pongan orden al respecto, exigieron.

Hace más de un año una zona del parque fue tomado por un grupo de feministas para instalar una “merca­dita”, con la finalidad de generar un espacio seguro para mujeres en la compra de diversos artículos; sin embargo, ahora todo el lu­gar se ha convertido en un tianguis por otros comer­ciantes que arribaron a la zona y que, de forma des­ordenada, se apropiaron de un espacio dificultando la movilidad.

En entrevista para Pá­gina 24, vecinos y tran­seúntes platicaron de los múltiples problemas que les genera la falta de orden en el lugar, pues además de que la gente simplemen­te no puede caminar –ya sea al salir del tren o para cruzar el parque–, tomar el transporte público a los alrededores se ha vuelto un calvario, en tanto que tam­bién se ha convertido en un problema de salud por la basura que queda en la zona.

“Yo no me acuerdo en qué momento de repente ya todo estaba invadido. Yo entiendo que es gente que quiere trabajar, pero están colocados tan desor­denados que no hallas ni por dónde hacerle. Sales del tren y es la empujadera porque la gente que viene a comprar te impide avan­zar o los puestos te acortan el espacio”, aseveró doña Carmen Mendoza.

“La basura. Aquí hay un punto limpio que antes de por sí ya se llenaba bien feo por los vecinos que no entienden, pero con el tian­guis esto se salió de control. Queda muy sucio porque no todos limpian y las auto­ridades nada más no hacen nada, pura corrupción”, ex­presó Joaquín Márquez.

Ciudadanos refirieron que la falta de intervención del ayuntamiento de Gua­dalajara les ha pasado fac­tura, ya que también bata­llan para estacionarse ante la apropiación de espacios de quienes llegan a vender.

“¿Cuánto cobrarán de moches los inspectores para hacerse tontos y no decir nada? No puedes ni tomar un camión con cal­ma porque no hay dónde esperarlo, los puestos están hasta la banqueta y ahí se arriesga uno a que lo atro­pellen. Aquí parece tierra de nadie y parece que a na­die le importa. Urge que se ponga orden, esto está des­controlado”, añadió Rubí Carmona.