Sin preparación ante incendios en mercado San Juan de Dios

Los obligaron a comprar extintor, “no sabemos cómo usarlos”: Locatarios

Por Rafael Hernández Guízar

Si sucede un nuevo incen­dio en el mercado San Juan de Dios, en Guadalajara, este se quemaría en su totalidad pues los locatarios no saben ni qué hacer en caso de siniestros.

Ayer, locatarios de este mercado llamado Libertad, pero que es conocido como San Juan de Dios, en esta ciu­dad capital, revelaron que no hay mangueras para combatir el incendio, que los obligaron a comprar un extintor pero no saben ni cómo usarlo; es más, no saben ni siquiera de algún protocolo para cuando se pre­sente un incendio, por dónde salir y qué hacer.

“Los extinguidores nos exigieron ahora que fue el in­cendio que todo fuera nuevo, pero no nos han dicho nada de las mangueras, y no sabemos ni cómo usarlas, ni cómo mo­vernos si hay otro incendio, no sabemos nada, y se basan a un sonido que ni sirve, una parte del mercado sí sabe qué pasa y la otra no, no sabemos nada”, dijo una de las locata­rias entrevistadas.

Y agregó: “Mire yo al ad­ministrador ni lo conozco, no sabemos con quién se presen­tó porque muchos ni lo cono­cemos (…). Y la verdad es que hay mucha desinformación, necesitamos que nos avisen a todos para ir a esa capaci­tación. Además, sabemos que no hay ni mangueras, nomás está para que se conecte el agua, pero no hay mangueras, no han dejado las cosas bien, o sea que dejaron las cosas a la mitad”.

Muchos de los locatarios no conocen al administra­dor, no han recibido la visita de protección civil, y –peor aún, revelaron los entrevis­tados–nunca han sido toma­dos en consideración para recibir capacitación para el caso de incendios, sismos o accidentes.

Sin embargo, su molestia no es con el alcalde Pablo Lemus Navarro, pues a él lo ven con buenos ojos ya que recibieron ayuda durante la reconstrucción del mercado, es más bien contra el adminis­trador de este centro y contra la falta de información del ayuntamiento mismo: “Sí se portó muy bien el presidente, ahora que fue lo del incendio nos apoyó, a la fecha ni pa­gamos plaza, él sí nos ayudó a diferencia de otros que han venido dizque a ofrecer ayu­da”, finalizó.