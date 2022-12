Llaman a castigar a dueños de perros que no recojan

Parques y banquetas, repletas de excrementos

Que la gente tenga mascotas no es el problema; la cuestión es cuando los demás no se responsabilizan por los desechos; encima, el ayuntamiento no sanciona

Por Rafael Hernández Guízar

Que en Zapopan deben en­durecer las penas contra los dueños de quienes tienen perros y no recogen sus excrementos al sacarlos a pasear, denuncia­ron ayer vecinos de la colonia Haciendas Tepeyac.

En esta colonia, que se ubica al poniente de la ciu­dad, los vecinos se dijeron hartos de que los dueños de perros sean tan irresponsa­bles que dejen pasar esto por alto, al grado de provocar que las calles están repletas de ex­cremento de perro que inevitablemente termina por que­darse en las suelas de quienes van caminando.

“Es una cosa espantosa, es que no es posible que no haya responsabilidad de las personas, sacan a pasear a sus perros y no sólo no traen bolsas para recoger las cacas de sus perros; además, no los traen ni con correa, es que no está bien, la gente debe de ser responsable, porque los demás no tenemos la culpa de que a ellos les gusten los perros, y si les dices algo así te va porque ahora son hipersensibles, ya ves que ahora en lugar de tener hijos tienen perros”, dijo muy molesta María Fernanda Loza, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Se supone que hay ahora más cuidado o pro­tección a las mascotas, y le­jos de que haya servido para que las cosas sean mejores van peor, ahora ya ponen a los perros como en lugar de las personas, y bueno, lo que digo es que si van a tener una mascota pues que se entienda que son mascotas y que deben de tener cuidado, deben de te­ner conciencia de los demás, y de ser responsables”.

Y es que a decir de los en­trevistados, es muy molesto que no se tenga la conciencia suficiente para que en las ca­lles no haya excremento rega­do por doquier.

Por ello, la petición fue para el ayuntamiento, para que se legisle en el asunto y que se revise el reglamento de control animal, y que en este, haya penas severas para aquellos dueños de mascotas que cometen faltas como las indicadas.

De igual manera, se hizo la petición para que endurezcan penas también contra aquellas personas que sacan a pasear a sus perros sin correa o bozal, sobre todo por aquellos perros que son considerados como peligrosos, los de razas gran­des que pueden representar un riesgo a la sociedad, indepen­dientemente de los cuidados y crianza que estos tengan.