“Las policías viales también juntan para su navidad”

Denuncian automovilistas en avenida Juan Gil Preciado:

Sin motivo aparente detienen a conductores de carro y motociclistas; chantajean con el retiro de la unidad y las personas terminan cediendo

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron acoso por parte de policías viales mujeres sobre la ave­nida Juan Gil Preciado en el municipio de Zapopan;

Indicaron ayer en entre­vista con Página 24 que hay mucha presencia de patrullas –camionetas- y motocicle­tas tripuladas por mujeres policías que constantemente paran a los automovilistas y motociclistas sin justificación alguna.

“Pues están durísimas, por cualquier cosa te paran, aunque no sea cierto, yo creo que están ya juntando para su navidad, no sé si les pidan cierta cantidad de multas o qué, pero lo que sí es que no está bien que sean así, más que nada porque tú puedes ir tranquilo manejando o en tu moto y ya te marcan el alto, que porque no te sirve una luz o por cualquier cosa, y no está bien, a veces ni es cierto”, dijo David Infante, uno de los entrevistados.

“A mí me pararon ayer, me dijeron que porque no me ser­vía una direccional, y digo, ah cabrón, ni siquiera las puse, las direccionales pues, y pues imagínate, ya con ese pretexto me pidieron todo lo que están pidiendo, y pues no tengo se­guro, porque se me venció y ya no he tenido dinero para renovarlo, porque pues me quedé sin trabajo, y ya sabes que te lo voy a quitar, que te va a salir bien cara la multa y el corralón, y se llevaron mis 500 pesos, mis únicos 500 pe­sos que tenía para salir la se­mana con mi familia, me salió caro ir a buscar chamba, pues ni modo, qué se hace, si dejo que se lleven el carro no pue­do mover a mis hijos a la es­cuela, no puedo recoger a mi esposa del trabajo; entonces, son muchas cosas que no es­tán pensando y que nos están llevando a la desesperación, esa es la verdad”, dijo.

Tras recibir una denuncia ciudadana de vecinos de esta avenida, acudimos a revisar esto, y en efecto constatamos que hay una fuerte concentra­ción de policías viales, pero se concentran específicamen­te entre el pueblo de Tesistán y la avenida Patria.

El llamado de los ciuda­danos fue a que haya con­ciencia de la situación eco­nómica que permea, y que si bien saben que los policías viales deben garantizar el cumplimiento de la ley de movilidad, que esto no sea pretexto para detenciones y actos de molestia ilegales.