Exigen tapar socavón en Arcos de Guadalupe

Autoridades se desentienden del problema: Vecinos

Que el SIAPA o el ayuntamiento zapopano se pongan a trabajar y reparen el enorme desperfecto, así como otros problemas de agua en esta comunidad

Por Rafael Hernández Guízar

Cada vez más profundo es el socavón que se abrió en la calle Administradores de la colonia Arcos de Guadalupe, pese a todas las peticiones, el SIAPA simplemente no acude a repararlo.

Está ubicado al cruce de la avenida Rafael Sanzio, en el municipio de Zapopan, y aun­que en repetidas ocasiones los vecinos y comerciantes han dado aviso al Sistema Inter­municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), este organismo pú­blico descentralizado no ha respondido.

El agujero empezó como si fuesen unos cuantos ladri­llos rotos del adoquín de la calle, y ahora es un hueco a la mitad de la calle y de todo el ancho de la misma, tiene ya una profundidad de casi 40 centímetros y constantemente hay accidentes.

“Pues lo que pasa es que durante varios meses hemos pedido que vengan a ver lo que está pasando en este lu­gar, no nos creemos que no hayan recibido ya la noticia de lo que está pasando, y lo que está pasando es que cada vez está peor esto, que cada vez está más profundo esto y no­sotros no sabemos por qué las autoridades no nos hacen caso, por qué las autoridades hacen como si nada, y nosotros que­remos que se actúe, porque es necesario que se tome una decisión que nos permita tener seguridad y eso es un proble­ma y es un peligro, ahí ya van varios carros que han estado cayendo y personas que es lo peor, porque no se puede ni pasar sin caerse y está justo a la mitad de la calle”, dijo Fer­nanda Vizcarra, una de las ve­cinas entrevistadas.

“Esta colonia ha estado muy abandonada por las au­toridades, por el SIAPA, por el ayuntamiento, por todos los que nos deben de proveer servicios; esta colonia tie­ne muchas necesidades que somos nosotros mismos los vecinos quienes tenemos que estar solucionando porque aquí en nada nos ayuda na­die. Si se cae un árbol somos nosotros los que tenemos que pagar porque vengan a cortar las raíces o porque se lo lle­ven; que si se abren baches nosotros mismos tenemos que pagar de nuestro bolsillo para que se arregle porque nunca vienen los del ayuntamiento, pero esto necesita que se haga un estudio a fondo para ver qué es lo que está pasado. Si se tiene que hacer algo tienen que hacerlo, y hacerlo ya por­que toda la calle está igual y también parte de la avenida, y tenemos problemas de inun­daciones, necesitamos pues que trabajen y que hagan las cosas como se deben de ha­cer”, dijo.

Vecinos y comerciantes de la zona hicieron de nueva cuenta un llamado al SIAPA para que acudan a revisar qué es lo que pasa en este sitio y se hagan las reparaciones ne­cesarias.