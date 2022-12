“La presencia del ejército en las calles debe ser temporal”

Dialogan legisladores sobre estrategia de militarización en el marco de la FIL

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La estrategia de militarizar la seguridad pública del país del expresidente Felipe Cal­derón se quedó en pañales a comparación de la de Andrés Manuel López Obrador, con­sideró el senador del PAN, Damián Zepeda, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El viernes por la noche se llevó a cabo el foro ‘Militari­zación ¿Acierto o Fracaso?’ en el que el senador, junto a su homólogo de Morena, Eduardo Ramírez, manifestaron sus pos­turas a favor o en contra de esta estrategia para resolver el tema de la inseguridad en el país.

Sin embargo, durante su in­tervención el senador albiazul no solo refrendó su postura en contra de la militarización del país, sino que criticó la postura del presidente López Obrador pues si en un pasado criticó la estrategia de Felipe Calderón, ahora en el poder solo vino a hacer lo mismo y hasta perdu­rarlo, con la ampliación de la presencia de las fuerzas arma­das en las calles hasta el 2028.

“¿Por qué no funciona la militarización? Porque no es­tán formados para eso. Las fuerzas armadas están for­madas para el combate, para eliminar al enemigo, para la guerra. Entonces, cuando en­tran a un espacio en donde van a encontrarse con el crimen organizado o delincuentes, lo que hacen es pues eliminar al enemigo, combatirlo confor­me es su formación, lo cual genera normalmente olas de mayor violencia y por eso se ha incrementado la violencia en el país”.

También no ha funcionado, añadió, porque los integran­tes de las fuerzas armadas se desarrollan bajo un régimen militar, es decir, no cuestionan órdenes y por eso al momen­to de actuar la valoración de los elementos es mínima y es así que se presentan múltiples violaciones de derechos huma­nos. Además dijo que son más opacos y al regirse bajo una ley de seguridad nacional, se justifican para no transparen­tar nada y su actuar en detri­mento de la sociedad no puede ser fiscalizado.

Recordó que fue él incluso en su momento quien criticó la estrategia de Felipe Calderón por los nulos resultados, pese a pertenecer al mismo partido, por lo que insistió en que el actuar del expresidente se que­dó en pañales, ya que si en su sexenio se registraron 57 mil elementos en las calles, ahora con López Obrador se estima que hay 200 mil. Por ello in­sistió en centrar la estrategia en fortalecer a las policías mu­nicipales y estatales.

“Lo que podría ser una estrategia adecuada sería pri­mero entender el fenómeno de seguridad pública diferencia­do. No es lo mismo el crimen organizado que el problema diario en las colonias. A ni­vel nacional hay 34 mil ho­micidios al año, pero hay 27 millones de delitos en un año en México. Si el 90 por ciento de los delitos está a nivel local ¿en qué cabeza cabe encargar­le la seguridad pública a las fuerzas armadas? Necesitamos una estrategia diferenciada, en donde a nivel nacional tengas una policía civil para atacar al crimen organizado con inteli­gencia financiera, y a nivel lo­cal fortalecimiento de policías estatales y municipales”.

A decir de Eduardo Ramí­rez, senador por Morena, la presencia de las fuerzas arma­das es temporal ya que ante los índices de inseguridad actual la Guardia Nacional, ni las po­licías estatales, se dan abasto para hacer frente al problema.

“Yo le llamo el acompaña­miento de las fuerzas armadas de manera temporal y extraor­dinaria y no propiamente una militarización de México, por­que una militarización sí aten­ta contra nuestro desempeño como sociedad, contra nuestra democracia y atenta desde lue­go en el desarrollo pleno ins­titucional de la vida pública. Creemos que en el 2028 este país tendrá mejores condicio­nes, tener la infraestructura de la guardia nacional, tener los elementos al 100 por ciento y tener todo el equipamiento y adiestramiento que necesita México”.