Seré el candidato de MC a la gubernatura: Lemus

Los otros aspirantes se unieron en su contra, asegura el alcalde

Niega que ataques se traten de una afrenta orquestada por Enrique Alfaro

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al asegurar que él será el can­didato de Movimiento Ciuda­dano (MC) para la gubernatura en 2024, el alcalde de Guada­lajara, Pablo Lemus Navarro, expresó que los emecistas que han hablado en su contra se unieron en una campaña para lograr tumbarlo; él tie­ne el respaldo de la gente así que no lo van a lograr, afirmó. La pelea interna en el parti­do naranja continúa, y es que ayer en entrevista, luego de todas las manifestaciones que se han vertido en su contra de diversos personajes de MC, Lemus Navarro manifestó que quienes lo han hecho son aquellos que van muy abajo en las encuestas para conse­guir la candidatura del 2024, negando así que se trate de una afrenta orquestada por el propio gobernador de Jalis­co, Enrique Alfaro Ramírez.

“Yo no creo que sea una cam­paña impulsada por el gober­nador, definitivamente no lo pienso, lo que sí creo es que los que van en desventaja en la candidatura a gobernador, como los que se han expresa­do, Alberto Esquer, Manuel Romo, Clemente (Castañe­da), Salvador Zamora, que van muy abajo en las encues­tas, pues se unieron todos en contra de Lemus para tratar­me de bajar y quedarse ellos. Eso es lo que está pasando, pero no van a poder”, aseguró Lemus.

Dijo que no se va de MC y que no está contemplando la candidatura independiente, ya que confía en que Dante Delgado, dirigente nacional del partido, tome la mejor de­cisión en torno a quién es el más adecuado para represen­tar a naranjas: “Mi interés y yo voy a lograr la candidatura de Movimiento Ciudadano.