A diputados no les importa el futuro del Ipejal

Sindicalizados pugnaron por hacer eficientes los recursos del Instituto y dar facultades a los trabajadores para vigilar de cerca las inversiones

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la ausencia de diputa­dos locales, ayer en el Congre­so de Jalisco se llevó a cabo la séptima mesa de trabajo de cara a una posible reforma al Sistema de Pensiones en Jalis­co; sindicalizados pugnaron por hacer eficientes los recur­sos del instituto y dar faculta­des a los trabajadores para vi­gilar de cerca las inversiones. Pese al desdén manifestado, de nueva cuenta por legisla­dores, trabajadores, pensio­nados y jubilados estuvieron presentes en las mesas en las que en esta ocasión se traba­jó el tema de las inversiones.

En este sentido, y tal cual ya lo han manifestado en más de una ocasión, representantes sindicales aseveraron que ante los malos rendimientos que se han dado en el instituto con el tema de las inversiones, se re­quieren de comités con repre­sentación de trabajadores para que el dinero de estos mismos tenga un mejor seguimiento.

“Debe de haber en la pro­puesta un apartado para que exista un Comité de Riesgos de Inversiones o darles fa­cultades al de transparencia, que exista representación de los trabajadores y no solo de directivos y empresarios, para poder nosotros cuidar el recurso de los trabajadores y que las inversiones sean me­jores”, expresó Flavio Men­doza Rodríguez, de la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.Al urgir el establecimiento de mecanismos y esquemas de inversión, sobre todo porque la cartera de préstamos del instituto en la actualidad no está dando los mayores rendi­mientos, insistieron en que se requiere una cirugía mayor a todo el tema por cómo la ex­periencia ha demostrado que las inversiones del Ipejal no han dado los frutos esperados.

“Los trabajadores estamos ajenos al manejo y a las de­cisiones, a la vigilancia y a la aplicación de estos recur­sos que se dan en materia de inversiones. Los recursos de todos, el recurso líquido que se tiene en Pensiones del Es­tado debe de buscar generar utilidades. Hasta este mo­mento ha habido más que rendimientos, pérdidas, y eso no lo podemos permitir dado que la situación del instituto se encuentra en una situa­ción crítica, en una cuestión de tiempo para llegar a un momento de crisis”, añadió por su parte César Cuauhté­moc Íñiguez, representante de la Federación de Sindi­catos Autónomos Federados.

Ante la exposición de auto­ridades de Ipejal, en torno a cómo se conforma el portafo­lio de inversiones y que al ins­tituto le va mejor con los prés­tamos que con lo que destina a otros proyectos, de la Unión de Jubilados y Pensionados su representante aseveró que el Ipejal no puede ser vis­to como un objeto de usura.

“Nos dicen que le va mejor a pensiones prestándole dine­ro a los activos y jubilados. Yo nomás me pregunto ¿eso es bueno, descaro o es cinis­mo? Porque ¿cuánto se está cobrando de intereses a los jubilados que piden prestado y que sean más benéfico para la institución que lo que tie­nen invertido en miles de mi­llones en otras instituciones? Ipejal no debe ser instrumento de ganancias de este tipo, de usura, no debe ser usurero. Pedimos que los intereses que se cobren estén dentro de la justicia social”, refirió José Herminio Jasso Álvarez.