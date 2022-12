Madre de familia tiene 10 años buscando a su esposo

En la fiscalía no aparece la carpeta de investigación

Por Rafael Hernández Guízar

Yadira cumplió 10 años de buscar a su esposo que fue levantado en el munici­pio de Tlajomulco de Zúñi­ga, la dejó sola y con una hija que mantener, no ha te­nido justicia.

Ni en la Fiscalía General del Estado (FGE) ni tampo­co en los juzgados le han ayudado, ella tuvo que salir adelante con su hija, cui­dándola sola, enferma y con muchas deudas a cuesta que ha tenido que solventar.

“Pues ya son 10 años que tenemos buscando a mi es­poso, a Juan, nomás no llegó de trabajar y me dijeron que fue cuando estaban desayu­nando que llegó un carro y lo subieron, y ya, se lo lle­varon, no sabemos qué fue lo que pasó, quién fue, por qué, nada, lo que sí es que me dejaron la casa del In­fonavit que tenía que pagar, la escuela de mi hija, yo me quedé sin trabajo porque es­toy enferma, me ha ido muy mal, y no me han ayudado en nada, no hay justicia”.

Su asunto se supone que estaba siendo atendido por la fiscalía regional con sede en el municipio de Tlajomul­co de Zúñiga, pero incluso ahí archivaron el caso, y a recientes fechas ni siquiera aparece la carpeta de inves­tigación –entonces averi­guación previa–.

“Ni eso, ni siquiera en­cuentran la carpeta o averi­guación, yo ni sé qué es lo que es, pero no la encuentran y gracias a eso no he podido sacar el tema en los juzga­dos, y ya hasta tuve que ir a poner un amparo y es puro gasto y gasto, y nada, mi abogado está haciendo todo lo que puede pero los de la fiscalía no hacen nada, ya de plano no tenemos ni es­peranza de que esté vivo, ya sabemos que no va a apare­cer, pero nos gustaría saber al menos dónde están sus restos para poder enterrar­los, para saber a dónde po­demos ir a llorarle, porque es un vacío muy grande el que dejó en la familia. Yo no he hecho vida desde enton­ces”.

A la espera de que su caso se resuelva, esta mujer y su hija se sienten despro­tegidas, sin ayuda de ningu­na instancia que les permita alcanzar justicia.