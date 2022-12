El secretario tapatío solapa ambulantaje: Comerciantes

Permitió giros restringidos en el centro tapatío, denuncian

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes y vecinos de la zona centro de Guadalajara arremetieron contra el secreta­rio general del ayuntamiento Eduardo Lomelí, lo acusan de corrupción.

Y es que a decir de los comerciantes establecidos y ve­cinos de la zona centro de esta ciudad capital, el secretario ge­neral del ayuntamiento está so­lapando a los ambulantes que poco a poco, están menguan­do las ganancias de quienes sí pagan impuestos. Exigieron la salida del funcionario y de los ambulantes.

“En el caso del secretario, nosotros tenemos varias cosas negativas que decir, primero que hubo giros restringidos que él permitió en el centro histórico, y que en lugar de que hubiese venta de vinos re­servados, hubo venta de otras cosas, hay muchas cosas ne­gativas de él, pero el mayor problema es el comercio am­bulante, ya que él ha permiti­do que haya líderes que estén enriqueciéndose obteniendo permisos”, dijo uno de los ve­cinos entrevistados.

Y agregó: “Hay mucho comercio ambulante que está permitiendo, es en el parque Rojo, en El Refugio, en la Pla­za Tapatía, en Chapultepec, incluso en varios andadores y creo que si tuviera dignidad mejor renunciaba, creo que él no debe hacerle daño a la fi­gura del presidente municipal porque los que vivimos aquí creemos que el presidente ha tenido otra cara, muy transpa­rente, y el secretario no está ayudando, mejor que se vaya a su casa porque está echando todo a perder con lo que está permitiendo”, dijo.

A decir de los comerciantes establecidos, se ha permitido un incremento exponencial de ambulantes y comercian­tes semifijos que les están ba­jando mucho las ganancias, los consideran competencia desleal y dejaron en claro que hay personas que están enri­queciéndose a costa de los de­más, explotando la vía pública pues indicaron que hasta co­bran cuotas a las personas que venden productos por dejarlos usar espacios que consiguen arbitrariamente.

“El llamado de atención para este secretario es que re­nuncie, que se vaya, que no manche la figura del presidente municipal porque ha trabajado bien el presidente y ha traído derrama económica, y cuan­do el río suena es porque agua lleva, y este trae hasta piedras (…) Son cosas que no deben de pasar, es además muy ne­gativo que haya marchado en la FIL, qué anda haciendo ma­nifestándose si es gobierno, no debe el gobierno de andar man­chando la figura del presidente e ir contra los derechos delas mismas instituciones, eso no debe d existir”, dijo otro de los comerciantes entrevistados.

Son varios los puntos don­de a decir de vecinos y co­merciantes, está creciendo paulatinamente la cantidad de ambulantes, y más, en los días previos a diciembre, por lo que hicieron un llamado al presi­dente Pablo Lemus Navarro para que se apliquen con rigor los reglamentos de comercio en espacios abiertos que al momento, impiden el comer­cio en un polígono específico, es decir, que quienes lo hacen, están al margen de la ley.