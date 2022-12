Severa inseguridad azota a camino viejo a Tesistán

No pasa la patrulla y no hay luminarias: Vecinos

“Juan José (Frangie), nos estás fallando, a ver a qué hora te pones a trabajar como presumes en el Facebook”, llamaron habitantes de esta parte de Zapopan a su alcalde

Por Rafael Hernández Guízar

En zona de nadie se ha convertido el camino viejo a Tesistán y sus alrededores, denunciaron ayer vecinos de varios fraccionamientos ale­daños.

Y es que la inseguridad se ha disparado en esta zona de Zapopan donde se pululan los fraccionamientos de reciente creación; por desgracia, la se­guridad es uno de los puntos débiles donde las autoridades municipales son omisas y le­janas a las necesidades de las personas.

“Pues mire, ni sirven las lámparas ni pasa la patrulla, así como no va a tener uno miedo de si quiera pasar por aquí, y es lo mismo por to­dos lados, por aquí hay mu­cho robo porque ya saben los malandrines (rateros) que como no sirven las lámparas y no pasa la patrulla, pues se dan vuelo, aquí hacen lo que les da la gana y no pasa nada”, dijo Armando López, uno de los vecinos entrevis­tados.

“Es que no hay patrullaje, y está bien cabrón porque cuan­do vienes y compras pues vie­nes de día, no vienes de noche a ver las casas, y malamente porque si uno va a comprar uno debería de ver cómo está la zona a varias horas del día, pero pues ya muy tarde, ya compramos un departamento que vamos a tardar 20 años en pagarlo, así que ya qué, ya no­más nos queda pues pedir que se hagan responsables los del ayuntamiento”, siguió el mo­lesto ciudadano.

Se han hecho muchas pe­ticiones en este sentido al go­bierno a cargo de Juan José Frangie Saade y no hay res­puesta.

“Ese presidente no nos ha ayudado; si el que estaba, Pablo Lemus no hizo casi nada por esta zona, y le digo porque yo rentaba cerca de aquí, ahora que compré pues me siento con más derechos porque estoy pagando pre­dial… entonces, pues Juan José, nos estás fallando, a ver a qué hora te pones a trabajar como presumes en el Facebook”, dijo.

Son varias las quejas que se dieron por parte de vecinos de fraccionamientos de re­ciente creación en el camino viejo a Tesistán, mismo que une diversas colonias con el pueblo de Tesistán, y en don­de incluso se han construido viviendas de alto valor adqui­sitivo, siendo en esos sitios donde se da con más fuerza el robo tanto a persona como de casa habitación.