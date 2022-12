AMLO critica la FIL de Guadalajara

“Es un foro del conservadurismo; participan quienes me atacan”

El mandatario defendió a la empresaria que acudió a la feria para participar en el foro “Mujeres en el poder: el rumbo de México” donde expuso que “el presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador”, enseguida le lanzaron gritos de rechazo

Por Dalila Escobar

Noviembre 30, Ciudad de México (apro).– La Feria Internacional del Libro en Guadalajara es un foro del conservadurismo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la diputada federal de More­na, Patricia Armendáriz, fue abucheada en su presenta­ción.

Allá van todos los inte­lectuales orgánicos a hablar mal de nosotros, por eso les dieron en España también un premio, pero tenemos que se­guir adelante y nada más in­formarnos, sobre todo por los jóvenes para que no manipu­len”, aseguró.

El presidente defendió a la empresaria que acudió a la FIL para participar en el foro “Mujeres en el poder: el rum­bo de México” donde expuso que “el presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obra­dor”, enseguida le lanzaron gritos de rechazo.

La legisladora pidió que la dejaran terminar el plan­teamiento y ante los abu­cheos comentó: “Déjenme explicarles, éste no es un foro político, bueno, si no me dejan hablar pues ya me voy”, en medio de una mesa que compartió con la sena­dora panista Xóchitl Gálvez y la diputada, también del PAN, Margarita Zavala.

“Una diputada, Armendá­riz, fue a la Feria del Libro de Guadalajara y quiso hacer un planteamiento sobre nues­tro proyecto y le empezaron a gritar y dice Denise Dresser, allá en la Feria de Guadalaja­ra, ‘aquí me siento tranquila, protegida, porque en el Zóca­lo me tratan mal’. No deberían tratarla mal en ninguna parte, a nadie, pero sí da una idea de cómo estos intelectuales orgá­nicos, escritores, periodistas, tienen sus espacios”, aseguró el mandatario federal.

“¿Quién organiza la Feria del Libro de Guadalajara? (Raúl) Padilla exactamente”, indicó.

Enseguida preguntó: “¿Cuántos años lleva Padilla manejando la Universidad de Guadalajara? ¿Cuánto tiempo tiene?”.

–Desde el 95, le contestó una reportera.

–27 años y ¿Él pone a los rectores?

“Es un monopolio porque las empresas que están liga­das a la UdeG son familiares, le respondieron (…) todos los recursos que llegan a la UdeG se quedan en la misma fami­lia”, le contestó quien labora en Jalisco e interactuó con el mandatario sobre este tema.

Después, el presiden­te expuso que se trata de un espacio en el que participan quienes han atacado a su ad­ministración.