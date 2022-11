Discapacitados padecen malos tratos de choferes

Reniegan de subirnos al camión: Denuncia

Por Rafael Hernández Guízar

Discapacitados denun­ciaron ayer los malos tratos de choferes del transporte público, no les dan la parada y subirse al camión es todo un reto.

Ayer fuimos testigos de que una mujer con discapaci­dad no pudo subirse al camión pues dos unidades del trans­porte público no le dieron la parada cuando vieron que se trataba de una mujer con dis­capacidad motriz.

“Mire venía corriendo y pues no me dieron la parada, y estaba en alto, y casi casi se pasó el alto, pero pues no, se fue y no me quiso dar la para­da, y eso que fue porque vio que era una persona disca­pacitada”, dijo muy molesta Clara Martínez, una mujer al borde del llanto por la impo­tencia que sintió cuando no le dieron la oportunidad de su­birse a una unidad del trans­porte público.

“Mire, no es justo, nomás porque pago cinco pesos, por eso no me quieren subir al ca­mión, y pues qué hago yo, us­tedes ven que corrí casi media cuadra y nada, qué hago, está mal”, dijo muy molesta.

Y agregó: “Mire que nos den la mano, porque los cho­feres no quieren subir a los discapacitados porque yo he visto que hay muchos chofe­res que no quieren subir a los discapacitados que porque llevan prisa”.

Esta mujer trataba de su­birse a un camión de la ruta 214, dijo que es habitual que estas cosas sucedan y que los camiones que se supone tie­nen adecuaciones para perso­nas con sillas de ruedas, no se detienen y pasan siempre aba­rrotados de gente.

Lo anterior sucedió en ple­no centro de la ciudad, y esta y otros ciudadanos, hicieron un llamado al gobernador del estado Enrique Alfaro a quien le exigieron que haya mano dura con los choferes que no son amables con los discapacitados y más allá, con quienes se niegan a darles el servicio.

Por cierto, que es co­mún que en las paradas de camión, aquellos que usan muletas, bastón, y silla de ruedas, deben de estar has­ta una jora –o a veces más según se dijo- para que se puedan subir a las unidades del transporte público.