Alfaro quedó mal con marcha contra UdeG

Por Rafael Hernández Guízar

Que el conflicto entre la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro por el presupuesto de la casa de estudios, es lo más desafor­tunado que se ha vivido des­de Casa Jalisco, indicó ayer Juan Carlos de la Torre, se­cretario de organización del Partido Revolucionario Ins­titucional (PRI).

En entrevista con Página 24, el funcionario del Parti­do Revolucionario Institucio­nal destacó que las marchas que se han dado entre am­bos sectores dejan entrever un resquebrajamiento de la gobernabilidad, y sobre todo alarmó sobre el daño verda­dero que sufre la educación.

“Creo que fue una des­afortunada decisión, el golpe­teo que traen afecta la imagen de la Universidad de Guada­lajara y sobre todo al mismo gobernador, y la marcha del sábado no tendría por qué ha­berse hecho, que la imagen de Raúl (Padilla) está desgastada pues es algo que todos lo sa­bemos, tiene muchos detrac­tores, pero no tendría por qué haberse hecho esa marcha, y esta marcha coincidió con la marcha del presidente de la República, esto se malinter­preta”, dijo.

“Llama la atención porque son contramarchas, es algo en lo que parece que desde el mis­mo gobierno de la República hay instrucciones, y está peor que se haya dado en el marco de la Feria Internacional del Libro, el Estado y el goberna­dor quedaron mal”, dijo.

Agregó que debe de pen­sarse mejor la manera en la que el gobernador haga mo­vimientos, es decir, que si pretende según dijo, ir contra Raúl Padilla López, el ex rec­tor de la UdeG que es señala­do de manejar “a su antojo” la misma universidad, deben de presentarse pruebas y sobre todo no afectar los intereses de la institución educativa.

“La Universidad de Gua­dalajara es una institución, si el golpeteo es contra Raúl (Padilla), no se ve, más bien parece contra la Universidad de Guadalajara; ojalá que no se paren las construcciones de aulas y que no se dejen de ha­cer cosas. Lo más lamentable es que se esté quitando pre­supuesto, la universidad no tiene por qué perder, se debe de apostar a la educación, eso baja la inseguridad que es lo que está afectando muy fuerte al estado de Jalisco, y en ge­neral a todo el país”.

Finalmente, dejó en cla­ro que a su vez, la misma Universidad de Guadala­jara debe de rendir cuentas claras, y no permitir que se queden miles de jaliscienses sin poder estudiar.