“Que pese lo cultural por sobre lo político”

Ciudadanos, cansados del pleito Alfaro vs UdeG

Por Elizabeth Ríos Chavarría, y Rafael Hernández Guízar

Debe haber respeto en­tre instituciones y no lucrar con lo que no se pertenece como el recurso del pue­blo, sin embargo, el pleito ya escaló demasiado y es algo que debe parar por el bien de la ciudadanía, con­sideraron tapatíos tras la disputa entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Lo que empezó con 140 millones de pesos quitados a la UdeG, para su Museo de Ciencias Ambientales, ha escalado a otros niveles pues –tras una guerra de declaraciones postergada durante meses– la sema­na pasada se realizaron dos marchas; la primera la hizo la universidad en contra del gobierno para exigir un presupuesto jus­to, en tanto que la segunda la hizo Movimiento Ciu­dadano (MC) para boico­tear el arranque de la Fe­ria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Con este panorama, ta­patíos que platicaron para Página 24 no dejaron de mostrar su inconformidad con la actitud tomada de ambos lados, pues lo que ha sido un pleito personal entre los dos líderes de ambos grupos, ha venido a repercutir -así lo consi­deraron- en ciudadanos y estudiantes a quienes se les ha obligado a marchar.

“Mira, todos sabemos de las famosas marchas de la universidad y el regalo de puntos o la condición de pasar o no por ir, quien diga lo contrario no quiere ver porque incluso para la FIL, en la prepa, nos ‘invi­taban’ a ir pero con la pro­mesa de darnos o no pun­tos. Con los del gobierno, también se vieron mensajes en donde a trabajadores se les obligaba a ir y se les pa­saba lista. Son lo mismo”, expresó Alicia Mendoza.

Desde que a la UdeG le quitaron los 140 millones de pesos esta ha realizado marchas a Casa Jalisco, sin embargo, han estado pla­gadas de señalamientos en torno a llevar a ‘acarreados’ a cambio de mejores califi­caciones, algo que la propia casa de estudios ha nega­do. Por el otro lado, con la marcha de MC, en redes sociales circularon mensa­jes anónimos de presuntos funcionarios quienes da­ban cuenta de cómo se les obligaba a marchar para boicotear la FIL (que es evento de la UdeG), algo que también fue negado por el gobierno.

“Yo no sé a quién quie­ren engañar. ¿Viste quiénes estaban en la marcha fuera de la FIL? No solo había diputados y otros más del partido (MC), también fueron los (secretarios) de Educación o de Movilidad. A ver ¿qué tenían que ha­cer en una marcha de un partido cuando son ellos funcionarios de gobierno? Son tan descarados que ya este gobierno no se moles­ta en fingir”, aseveró Eze­quiel Paredes.

“Siento que esto se fue demasiado lejos. O sea, sí, el gobierno está condicio­nando dinero que no es de él para castigar a una uni­versidad y no va por ahí. La UdeG obviamente tiene muchas cosas mal, pero te estoy hablando de las es­tructuras de arriba, ¿qué tienen que sufrirle los es­tudiantes o maestros que se ven obligados a marchar? o ¿por qué tienen que pagar los trabajadores de una ad­ministración que también se ven obligados con MC para no perder su trabajo?”, añadió Isaac Tejeda.

Tapatíos consideraron que hay culpa de las auto­ridades de ambos bandos, pues mientras siguen en su disputa eterna con sinfín de declaraciones, descali­ficaciones, marchas y otras acciones, quienes pagan son quienes conforman el gobierno y la comunidad universitaria.

Mejor enfóquense en los temas culturales

A decir de ciudadanos en­trevistados, los temas polí­ticos deberían de evitarse, y más bien concentrarse el de­bate en los temas culturales.

“Pues esperamos que este año las cosas no vayan a ser todo el tiempo hablar de esa bronca que traen el goberna­dor Alfaro y la universidad porque no es este el foro para hablar de eso, aquí queremos la gente escuchar a los auto­res de las obras, de poesía, de letras, no de algo que la verdad es que ni nos interesa ni nos afecta al grueso de los ciudadanos”, dijo Aníbal Re­yes, uno de los entrevistados.

“Yo soy estudiante, no en la Universidad de Guadalaja­ra quiero aclarar, porque no salí en listas, y lo intenté en dos ocasiones, y no salí por nada de puntos, yo por eso lo que estoy sintiendo pues es claro una animadversión contra la misma Universidad de Guadalajara porque no se me hace justo que quieran tanto dinero si luego los mis­mos jóvenes no podemos en­trar a estudiar y tenemos que terminar pagando una univer­sidad privada porque de otra forma nos quedamos sin es­tudiar, así como tampoco es justo que el gobernador esté poniéndose en contra de las misma universidad, digo am­bas partes no están actuando de forma adecuada, pero no es este repito, el espacio don­de se deben de discutir las co­sas, ellos deben de hacerlo en otros foros, no a toda la gente nos interesa lo que pasa entre ellos”, agregó.

Otros de los entrevistados señalaron que es importante que haya respeto a la misma feria del libro y que si bien es un tema que indiscutible­mente será tocado, debe ser lo menos.