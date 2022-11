…Está difícil entrar a la feria

Es un caos la compra de boletos: Asistentes

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se quejaron ayer de las complicaciones que se han presentado para el ingreso a la Feria Inter­nacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Obtener un boleto es bastante complicado y no hay suficiente información para tener boletos, cam­biaron los horarios para la venta en taquillas y quienes han acudido desde tempra­na hora asegurar su entrada inevitablemente tuvieron que esperar, y esperar.

“Mire es un evento muy esperado después de dos años que no habíamos podi­do venir por lo de la pande­mia. A mí en lo personal me encanta y llegué temprano para tener un boleto, y mí­reme, aquí estoy haciendo fila para poder comprar un boleto”, dijo Liliana Ruiz, una mujer que viajó desde Ciudad Guzmán para asistir a la feria.

Y agregó: “Hoy se me ha hecho muy complicado el ingreso porque hasta ahorita están vendiendo los boletos y pues yo llegué temprano para poder comprar mi bole­to y entrar, nosotros creemos que deberían de permitir la venta de boletos desde tem­prano para evitar todo esto, me dijeron que hasta las tres de la tarde abrían para ven­der los boletos, y pues eso está mal, no es justo, dos horas aquí haciendo fila”.

Igual que ella, muchas otras personas estuvieron hasta un poco más de dos horas formadas para tener su boleto de ingreso a la Expo Guadalajara.

“Creo que hay mucha gente que hace más tiempo de lo que yo hice para llegar aquí, eso está mal, para mi pues es un gusto estar aquí en la FIL pero sí sería bueno que ayudaran a que poda­mos entrar”.

Por su parte, María An­tonieta Velazco, otra de las entrevistadas, dijo que ella ha acudido año tras año, desde el inicio de la feria, y que ha visto como los costos han subido, pero también, como se ha manejado de una forma distinta, en la que se han dejado actividades cul­turales de lado, por entrar de lleno a temas políticos.

“Mire es la mejor feria a nivel América Latina, y es un evento que ha apoyado a todos los que están en el gremio del libro, yo tengo 37 años viniendo, yo ven­go de Ciudad de México, y vengo cada año, es un pla­cer venir. Antes era una fe­ria muy abierta y cultural, ahora ha cambiado mucho, hay un manejo totalmente distinto, y pues ni hablar”, dijo en entrevista con Pági­na 24.

“Mira los precios de los libros pues hay que decir, que todo es una cadenita, sube el papel, la tinta, todo sube y suben los precios, es normal; sin embargo, hay manera de comprar más ba­ratos aquí los libros, eso sí es algo que hay que decir”.

Ciudadanos entrevista­dos pidieron que haya consi­deración en torno a los hora­rios de las taquillas así como a los precios de los mismos libros que dentro de la feria son comercializados.