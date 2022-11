Policías viales paran a diestra y siniestra

Listos para “morder” a automovilistas incautos

Con cualquier excusa detienen a conductores de carro y motocicleta; amagan a los ciudadanos con llevarse el vehículo al corralón y luego piden “dádiva” para no hacerlo

Por Rafael Hernández Guízar

Policías viales a la caza de automovilistas incautos, argu­yendo supuestos operativos para evitar que la gente mane­je alcoholizada, paran a diestra y siniestra, denunciaron ayer ciudadanos entrevistados.

Molestos por haber sido detenidos sin justificación al­guna, ciudadanos entrevista­dos por Página 24, indica­ron que han sido molestados por policías viales quienes han intentado llevarse sus unidades –o sea sus carros y motocicletas– sin justifi­cación alguna ya que se les detuvo sin haber incurrido en falta alguna a la ley de movi­lidad, para luego pedirles de todo con tal de motivar la de­tención del vehículo.

Supuestamente, luego viene la “dádiva” que se sugiere por los mismos policías viales, se­gún los molestos entrevistados.

“Fue la semana pasada que me detuvieron dos fula­nos que venían en motos, yo juro que ni siquiera los vi, o sea es más, iban seguro hasta con la sirena pagada, con los focos esos, y de pronto me di­cen ‘señorita oríllese porque se dio una vuelta prohibida’ y claro que yo así de qué, o sea claro que no, cuál vuel­ta prohibida, si es vuelta con semáforo, tengo años dando vuelta ahí y es vuelta con fle­cha, ni que estuviera tonta, pues bueno, me pararon y no sé qué tanto, y me pidieron ya sabes, que la licencia, que el seguro y hasta lo de la ve­rificación, y yo les dije a ver, se supone que el gobernador dijo que no era obligatorio y bueno, me salieron con que se iban a llevar mi camioneta, o sea cómo se les ocurre, claro que lo que querían era que les diera dinero, y pues no les di nada, digo yo estoy segura de que no hice nada, por qué les voy a dar de mi dinero”, dijo muy molesta María Fernanda Ávila, una mujer entrevistada al poniente de la ciudad.

“Fue en Tepeyac y la de Copérnico, iba yo para mi casa, ahí en Chapalita de Oc­cidente, y bueno, me fui allá por el tianguis del sol porque venden unas nieves buení­simas, y ya iba de regreso y que me salen estos bueyes y ya sabes, con sus cosas de que la vuelta y no sé cuánto, pues bueno, acabaron por no llevár­sela, como que les di lástima o no sé y qué bueno, porque no es que tenga algo malo, mi ca­mioneta está bien, pero pues sí ir al corralón y eso, pues ya está muy gacho y la pérdi­da de tiempo, y además, por qué uno va a pagar por algo que sabes que no cometiste, es como muy frustrante eso”, agregó.

En esta zona de la ciudad los supuestos operativos de vialidad se han intensifica­do; ciudadanos entrevistados por separado indicaron que es muy molesto que los po­licías viales estén al acecho y que con mentiras, paren a los conductores, donde por cierto, son los repartidores de comida rápida y motociclistas en motocicletas de baja cilin­drada los que más constante­mente son detenidos, según comerciantes y vecinos de la zona.