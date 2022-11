Lamentan decadencia en colonia La Soledad

Está repleta de desechos, denuncian vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Impera el caos en la colo­nia La Soledad, en el munici­pio de Tonalá, los vagos fu­man mariguana en las calles y hasta toman de cuarto de motel las banquetas.

“Allá donde y vivo debe­ría de ver, es un sentadero de mariguanos afuera que no se aguanta, y ya les dijimos que se vayan a fumar su mariguana a otro lado, y mire, son hasta las tres o cuatro de la mañana y están a grite y grite, y luego, debería de ver, el otro día, unos muchachos haciendo sus cosas ahí en la rampa (teniendo re­laciones sexuales), nomás ven la oportunidad y haciendo sus cosas en la calle, como si fuera perros, no es justo porque hay niños, hay familias”, dijo uno de los entrevistados, un señor de 60 años que se dijo muy mo­lesto por la falta de vigilancia policiaca.

Y es que a decir de los ve­cinos, es muy desesperante que los pandilleros y droga­dictos hagan de las suyas sin que haya quien ponga reme­dio, la policía municipal no es capaz de que haya orden en esta colonia muy cercana a la cabecera municipal tonalteca.

“Yo veo otras colonias como Loma Dorada por ejemplo, y allá a la hora que pase algo va la policía y aquí no, no sé qué tengan allá que aquí no tengamos porque no nos hacen caso, y pues no está bien”, siguió el molesto entre­vistado.

Además de esto, es también el hecho de que hay abandono en general, basura por doquier pues el camión recolector no pasa, asimismo la Dirección de Parques y Jardines que cuando hacen mantenimiento de los árboles, dejan la hojarasca api­lada y nunca la recogen.

“Mire, es un mugrero (sic), nadie nos hace caso de esto, y pues los del ayuntamiento di­cen que ahorita y que ahorita, y nomás no vienen, no nos hacen caso (…). Mire, está abandonado, y ya tiene como cuatro meses, y ya los mismos vahos de aquí quemaron las hojas, y pues esta es una colo­nia bonita pero está todo mal, está todo echado a perder”.

Pero es también la falta de cooperación de los vecinos lo que tiene a la colonia sumi­da en el abandono según este molesto ciudadano: “La gente es muy puerca, mire no tienen conciencia, la verdad es que la gente debería de acomedirse a salir a barrer, yo no puedo aga­rrar la escoba y barrer porque ya estoy viejo, pero los que sí pueden deberían de hacer­lo, mire, la gente no quiere ni cooperar para pagar a alguien que se ponga a barrer, ni tam­poco quieren hacerlo, es una cosa fea”.

Por ello, hizo un llamado a su presidente municipal Ser­gio Chávez a quien exigió que haya orden y que ayuden a través de participación ciuda­dana a que la colonia recobre su tranquilidad y esplendor.