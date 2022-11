Jalisco, atrasado en trámite de divorcios

Aparato judicial no actualiza criterios de la SCJN: Abogados

Por Rafael Hernández Guízar

Que en los juzgados fa­miliares de Jalisco deberían de unificarse los criterios de inmediato para atender los di­vorcios sin expresión de cau­sa, indicó Martín Arellano, un jurista entrevistado por Página 24.

Y es que tras las reformas que se dieron en el país en materia de derechos huma­nos, la tramitación de los di­vorcios cambiaron de súbito pues las causales para que se decretaran estos, perdieron esencia pues en atención al derecho del “libre desarrollo de la personalidad”, basta con que uno de los cónyuges lo solicite para que el mismo se decrete, indicó el abogado.

“Lo que pasa es que tene­mos por una parte que el ma­trimonio es una institución de orden público e interés social, por eso es que se necesitaba de causales específicos para que legalmente se permitiera por el Estado y la sociedad mis­ma que se disuelva una unión como esta; sin embargo, tenemos por otro lado que los de­rechos humanos nos hablan de condiciones que deben cum­plirse y que son inherentes al ser humano, que son irrenun­ciables, por ejemplo, el hecho mismo de que una persona tie­ne ese derecho a que libremen­te se desarrolle su personalidad bajo las condiciones que esta persona considere como ade­cuadas, y el Estado debe de ga­rantizar que no haya obstácu­los o impedimentos legales, al menos no cuando no lesionen los derechos de terceros, por ello es que no se requiere de una justificación y por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el divorcio sin expresión de causa y eso es algo que a 10 años de haberse decretado no se ha atendido en Jalisco, al menos no por todos los juzgadores”, dijo.

Lo anterior, según el espe­cialista, significa que no todos los jueces están atendiendo este concepto y que por ello, es que hay tanta saturación de casos en los juzgados.

“Se puede disolver un vín­culo matrimonial sin que esto afecte en nada los demás ac­cesorios de un divorcio, los cuales son la custodia, los alimentos y la sociedad con­yugal, cualquiera que esta sea, pero muchos quieren dejar que todo se resuelva en una senten­cia final, y eso es inadecuado y peor aún, es violatorio de los derechos humanos, por eso, es necesario que haya una uni­ficación de criterios y eso es algo en lo que los magistrados del Supremo Tribunal de Jus­ticia de Jalisco deben de traba­jar, deben de tomar esa deter­minación porque en muchos juzgados no sólo dentro de la zona metropolitana sino en las demás regiones del estado si­guen tomando decisiones muy apegadas a criterios arcaicos que van en contra de la mis­ma sociedad, no es que este­mos promoviendo el divorcio como tal, lo que se promueve es la libertad de las personas, que no tengan que estar suje­tas a otra persona sin que ese sea su deseo”, dijo.

Fue la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tomó la determinación de la aplica­ción del divorcio sin expresión de causa e incluso, elaboró un cuaderno de trabajo del que se derivaron reformas en varias entidades federativas para su aplicación inmediata.

Y aunque en Jalisco ya se hicieron modificaciones en el Código Civil, al mo­mento, son inaplicadas las mismas por muchos jueces en la materia.