Carnicerías del mercado Libertad denuncian enorme basurero

Camión recolector dura días sin pasar, lamentan

Por Rafael Hernández Guízar

Las carnicerías del merca­do Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, se sofocan entre la basura que se produce en este lugar, fue­ron más de tres días que no pasó el camión recolector y aquello es insoportable.

Quienes venden carne y menudo –crudo para las menuderías– están desespe­rados pues la recolección de desperdicios no ha llegado al mercado, mientras que desde la administración no les dan respuesta alguna, la misma gente se niega a comprar de­bido a la peste que se ha ge­nerado por la basura que se acumuló en este lugar, donde dicho sea de paso, es precisa­mente el depósito de la basu­ra de todo el mercado.

“Qué pinche lugarcito nos dieron para que estu­vieran nuestros negocios no cree, digo, ya estas son ganas de que uno se vaya a pique, sino nomás vea, huela, es que esto es no tener madre, si ya de por sí no nos gusta la ubicación, con estos proble­mas menos, quién va a que­rer comprar carne con esta pestilencia, y se entiende, ni modo que la gente no piense que esto es insalubre, hasta uno mismo, pero no pode­mos decir nada porque luego nos quieren quitar el lugar, si ya de por sí nos traen bajo la lupa a todos, y pobre del que diga algo, porque aquí pasa eso, que hay mucha di­visión y como muchos quie­ren quedar bien, van con los chismes”, lamentó uno de los comerciantes entrevistado por Página 24.

La misma gente se dijo desesperada por el olor, clien­tes que aseguraron que no irían de nuevo a comprar al mercado, pese a que se trata de un lugar de tradición pues es nauseabundo el aroma, pero más allá, es insalubre que las carnicerías estén pegadas a los depósito de basura.

“No pues ni modo que por ahorrar uno vaya a enfermar a la gente que le da la car­ne, yo aquí compro para mi negocio, vendo tacos y aquí me dan buen precio, pero así ni ganas dan de venir porque imagínese donde yo haga que alguien se enferme, qué pasa con mi negocio, se me va a la ruina”, dijo uno de los entre­vistados.

Los locatarios en general hicieron el llamado a las au­toridades para que no haya retraso en la recolección de basura, en tanto que cabe señalar que buscamos a la administración del mismo mercado, pero no se nos dio entrevista.