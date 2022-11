“Nos reubicaron, pero sin apoyos”

Lamentan comerciantes en el Parque de las Estrellas:

Por Rafael Hernández Guízar

En el Parque de las Estre­llas, en el municipio de Guada­lajara, los comerciantes están más que molestos, no venden a veces ni para el camión de ida o regreso a sus casas.

Una de las comerciantes –quien prefirió no dar su nom­bre pues teme a algún tipo de represalia–, dijo que el ayun­tamiento a cargo de Pablo Lemus Navarro, les permitió ponerse en este sitio, tras ser movidos de otra sede.

“Mire hay días en los que no vendemos nada, de hecho ni nos persignamos, no pasa la gente, aquí está totalmente oscuro, no tenemos apoyo de nadie, no tenemos servicios de nada, apenas nos instalaron unos baños, pero nada, noso­tros quisiéramos que viniera la gente porque no está saliendo lo que ya pagamos”, dijo.

Y agregó: “Nos cobraron a 19 pesos el metro, nosotros pagamos 16 mil pesos por 30 días, pero son menos días para trabajar. Es mucho dinero,

mire y lo malo es que a veces ni nos persignamos. Antes es­tábamos por el Parque Guate­mala frente al templo del Cal­vario, pero nos movieron. Y como le digo, el ayuntamiento no nos da nada que porque no es su obligación, y nosotros queremos reubicarnos, jalar gente, y una compañera tra­tó de cambiarnos a Colomos y movernos, pero nada. Aquí los permisos nos los dieron el día 18 de noviembre, y ya fue hasta el día 20 cuando pu­dimos venir. Ahorita somos ocho personas, y la publicidad estamos haciéndola nosotros, pero nadie nos ve”.

Ni siquiera hay lonas que indiquen a la personas que ellos están en este sitio.El tianguis navideño que montaron escasamente tiene clientes, y esto ha hecho que no ganen para recuperar al menos lo invertido.

Por ello, envió un men­saje al presidente municipal Pablo Lemus Navarro: “Que nos apoyen porque necesita­mos apoyo los comerciantes, nosotros de esto vivimos, y quisiéramos que entendiera que igual que todos tenemos familia. No entiendo por qué el ayuntamiento nos cobró tanto, tenemos esperanza de que mejoren las cosas porque es fin de semana, pero nada”.

Igual que en otras sedes, los comerciantes instalados se dijeron dispuestos a hacer los pagos necesarios, siempre que el ayuntamiento responda y los apoye. .