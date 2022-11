Músculo alfarista protesta en la FIL

“Fuera caciques de la UdeG”, gritan en inauguración de la feria

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de varias declara­ciones encontradas en torno a su realización o no, y entre gritos que exigían la salida de Raúl Padilla, ayer por la ma­ñana finalmente sí se llevó a cabo la marcha de Movimien­to Ciudadano (MC) en contra de la Universidad de Guada­lajara (UdeG); por delante del contingente, que marchó a la Expo Guadalajara, se encon­traron diputados, senadores y hasta secretarios de gobierno.

Colapsadas quedaron las inmediaciones de la expo, en donde se llevó a cabo la in­auguración de la Feria Inter­nacional del Libro (FIL) de Guadalajara, pues dos con­tingentes partieron del Parque de las Estrellas –por Mariano Otero- y el otro desde avenida Las Rosas, bajo la exigencia de una UdeG y una feria libre de quienes la mantienen se­cuestrada.

Si bien la marcha se anun­ció de emecistas, lo cierto es que en los contingentes ade­más de diputados locales, regidores y funcionarios de varias administraciones, tam­bién se dejaron ver senadores como Verónica Delgadillo y los titulares de las secreta­rías de Educación, Asisten­cia Social y Transporte, Juan Carlos Flores, Alberto Esquer y Diego Monraz respectiva­mente. También estaban el director del Ipejal, Héctor Pi­zano Ramos; el secretario del Ayuntamiento de Guadalaja­ra, Eduardo Martìnez Lomelì, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gerardo Quirino Velázquez Chavez, así como simpatizantes.

“Esta es una manifesta­ción en contra de quien mane­ja desde hace más de 30 años la universidad y la FIL. Es momento de que la sociedad jalisciense, de México, pero la comunidad internacional, sepa que detrás de la FIL está una persona que viene mane­jando sus intereses, tanto po­líticos como económicos, tra­tando de lavarse la cara con la feria”, expresó Manuel Romo, dirigente estatal de MC.

La manifestación se vino a sumar al pronunciamiento que el mismo partido hizo, hace algunos días, en torno a cancelar su participación en la feria. En este sentido, el líder emecista aseguró que aprecian a la FIL pero no están de acuerdo en que Raúl Padilla, presidente de la feria, siga detrás de estos eventos para su beneficio.

“Nuestra manifestación es pacífica completamente, no pretendemos hacer nada más allá de que la gente se dé cuenta de que hay un hartazgo generalizado en todo el estado y que nosotros no venimos a tratar de que no se organice la feria. Con mucho respeto es­tamos aquí manifestándonos, fijando una posición bastante clara en torno al manejo de la FIL y la Universidad de Gua­dalajara”.

Desde hace días se rumo­raba la realización de esta manifestación, presuntamente orquestada por el goberna­dor Enrique Alfaro. En redes sociales circularon mensajes de supuestos funcionarios, quienes daban cuenta que les estaban obligando a marchar el sábado. Al respecto, Romo Parra expresó que la convoca­toria la hizo pública y las in­vitaciones se hicieron de boca en boca, y negó que se haya tomado asistencia respecto a quiénes sí fueron.

“No tengo conocimiento de eso, no hay ninguna in­tención de tener un control de nada. La convocatoria, in­sisto, fue abierta, de boca en boca ciertamente, y todo el mundo está aquí de diferentes partes del estado”.