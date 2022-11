Amenazan al periodista Sergio Uribe, de Colima; busca apoyo de Segob

Colima

Por Pedro Zamora Briseño

Noviembre 26, Colima, Colima (apro).- “Cuidate Te Bamos A Ma­driar”, decía el mensaje escrito a mano sobre una hoja blanca que encontró el periodista Ser­gio Uribe Alvarado tirada en el piso, al abrir la puerta de su casa la noche del miércoles 23, tras concluir su jornada de tra­bajo de ese día.

No era la primera vez. Dos meses antes, después de acudir a recoger información en la es­cena de un crimen en el primer cuadro de esta ciudad, cami­naba por la calle Constitución cuando fue alcanzado por una camioneta desde donde, en medio de palabras altisonan­tes, un individuo le gritó: “¡El siguiente eres tú!”

Uribe Alvarado, quien du­rante sus 25 años de carrera periodística se ha dedicado a la cobertura de información sobre seguridad y justicia para el Diario de Colima, denunció en su momento ante la Fisca­lía General del Estado (FGE) cada una de las amenazas su­fridas.

Respecto de la primera, co­mentó en entrevista que la cor­poración no le ha informado sobre algún avance logrado, al grado de que cuando acudió a presentar la segunda denuncia, el agente del Ministerio Públi­co no sabía o no recordaba la existencia de la anterior.

Tras la amenaza reciente, Uribe reportó el hecho de ma­nera directa al fiscal, Bryant Alejandro García Ramírez, quien dio instrucciones para que se le recibiera la denuncia, cuya carpeta de investigación quedó registrada bajo el expe­diente 1342/2022 de la Mesa 4, por el delito de amenazas.

A la vez, el reportero —ga­nador del Premio Estatal de Periodismo en 2019— pidió el apoyo de organizaciones na­cionales e internacionales de protección a periodistas, que solicitaron a la FGE emitir esa misma noche medidas caute­lares de protección, que según el documento respectivo de la Fiscalía, consisten en “vigilan­cia en el domicilio de la vícti­ma u ofendido, protección po­licial y auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en don­de se localice o se encuentre la víctima u ofendido al momen­to de solicitarlo”.

Posteriormente, también por intervención de las or­ganizaciones, Uribe entró en contacto con personal del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de la Secretaría de Gobernación, donde también solicitó apoyo y se encuentra en trámite para solicitar su ingreso a ese me­canismo federal.

Y es que, según señaló Sergio Uribe, la protección ofrecida por las autoridades estatales sólo ha incluido hasta ahora una visita a su domici­lio, la mañana del jueves 24, de dos elementos de la Policía Estatal, quienes le informaron que acudían con motivo de las medidas de protección emiti­das en su favor y que estarían haciendo vigilancia intermi­tente en su domicilio.

Frente a esta situación, el periodista, de 51 años, acudió este viernes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a presen­tar una queja, donde después de narrar los hechos señaló que a pesar de las medidas dictadas por la Fiscalía no se siente protegido.

“Me siento inquieto —na­rró ante el organismo huma­nitario—, estas amenazas me han provocado temor por mi seguridad e integridad perso­nal, ando con más precaución haciendo mi trabajo periodísti­co, aunado a la ola de violen­cia que se vive actualmente en el estado de Colima y el tipo de notas periodísticas que rea­lizo”.

Por lo anterior, pidió la in­tervención de la CDHEC “a efecto de que se me otorguen las medidas necesarias que en relación con mis derechos hu­manos como periodista tengo a mi favor, así como lo demás que se considere pertinente, pues considero que los hechos que narro violentan mis dere­chos humanos”.

Sergio Uribe comentó que además de las denuncias y quejas presentadas en Colima, continuará el procedimiento ante la Secretaría de Gober­nación en busca de su incor­poración al Mecanismo de Protección a Periodistas y De­fensores, pues no le generan plena confianza las medidas de las autoridades estatales.

Asimismo, demandó el es­clarecimiento de las amenazas en su contra y garantías para el ejercicio de su actividad perio­dística.

En la última década, Uribe Alvarado ha sufrido diversos atropellos de parte de elemen­tos de las corporaciones esta­tales de seguridad, que en va­rias ocasiones lo han detenido temporalmente por supuestas violaciones al perímetro de es­cenas de delitos.

Hace unos años, en una ocasión que el reportero per­maneció encerrado una noche en los separos de la entonces Procuraduría General de Jus­ticia, la CDHEC emitió una recomendación a las autori­dades estatales en la que de­terminó que se violaron los derechos humanos de Sergio Uribe y sugirió capacitar al personal de seguridad en el respeto al trabajo de los pe­riodistas.