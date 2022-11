Sin control, venta de pirotecnia en tianguis de Tonalá

Comerciantes aseguran que Protección Civil no acude a inspeccionar

“Todo el tiempo hemos vendido y siempre nos compran, nos compran hasta los papás con los niños, aquí pasan los del ayuntamiento y no nos dicen nada”

Por Rafael Hernández Guízar

Sin control alguno, se ven­de pirotecnia en los tianguis de Tonalá, ciudadanos se dijeron alarmados por los accidentes que se han registrado, sobre todo entre menores de edad, al manipular cohetones y otros explosivos.

Y es que se supone que de­berían de contar con permisos especiales las personas que venden este tipo de cosas, sin embargo, en la colonia Loma Dorada, captamos un puesto de pirotecnia, mismo que no cuen­ta con el permiso especial y en el que hasta papás con sus hijos acuden a comprar diversos pro­ductos.

“Mire, no es que estén dan­do permiso, todo el tiempo hemos vendido y siempre nos compran, nos compran hasta los papás con los niños, aquí pasan los del ayuntamiento y no nos dicen nada, no veo por qué esté mal vender esto, los de Protección Civil no han venido, pero si los del mismo ayunta­miento no dicen nada, no veo porque los otros tengan que decir algo”, dijo Carmen Barre­ro, una mujer entrevistada por Página 24 que se dedica a la venta de pirotecnia.

Y siguió: “No nos dicen nada, tampoco nos cobran, pero mire, todo el tiempo hemos vendido, mire es la misma ne­cesidad, y hasta los papás han venido y ellos mismos com­pran, entonces, pues no sé, no­sotros tenemos ya dos meses vendiendo y sí nos ha ido bien, sí se vende y más ahorita que viene diciembre, es cuando más se vende”.

Aceptó que no tiene permi­so de las autoridades, así como tampoco, ha sido molestada por los inspectores del ayuntamien­to quienes le han permitido es­tar en ese sitio, resaltó que es de donde saca para mantener a su familia.

“Pues no sé, a ver cómo le hacemos, nos avisan los otros del tianguis, pero pues como le digo, mientras dejen trabajar hay que vender, nosotros tene­mos necesidad y tenemos que comer (…) Yo lo que digo es que nosotros estamos vendien­do, es responsabilidad de los papás estar al pendiente de sus hijos, nosotros no tenemos la culpa si algo pasa, nosotros sólo estamos vendiendo”.

Cabe señalar, que el gobier­no del estado prohibió que se vendiera este tipo de productos en las calles, de hecho, quienes comercializan pólvora, deberían de contar con la supervisión de Protección Civil del Estado, algo que no sucede en esta co­lonia del municipio de Tonalá.