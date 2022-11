Expertos internacionales debatirán sobre los retos de la educación a distancia

Repensar la educación. Reflexiones colectivas para un aprendizaje con sentido, es el tema que debatirán ex­pertos de diversos países, en el 30 encuentro Internacio­nal de Educación a Distan­cia, que realizará UDGVir­tual, del 28 de noviembre al 2 de diciembre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En la mesa inaugural “30 años de educación a distan­cia en Iberoamérica”, parti­ciparán reconocidos expertos en el ámbito, como el doctor Lorenzo García Aretio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Espa­ña; la doctora Marta Mena; deI Internacional Council for Distance Education (ICDE), Universidad Tecnológica Na­cional, Argentina; el doctor Josep M. Duart; de la Uni­versidad Abierta de Cataluña, España.

En esta mesa también participarán el maestro Manuel Moreno Castañe­da, iniciador del encuentro y ex rector del Sistema de Universidad Virtual, y el maestro José Trinidad Pa­dilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara y director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalis­co “Juan José Arreola”.

Destaca también la parti­cipación del doctor Riel Mi­ller; de la Ecole des Ponts Business School; Universi­ty of New Brunswick; y de la University of Stavanger, Canadá, quien dirigirá la sesión interactiva “Futures literacy. Anticipación, pluralidad y cambio en el futu­ro de la educación”.

Con la conferencia “Tec­nología, cambio humano y educación”, el doctor Car­los Jesús Delgado Díaz, Universidad de La Habana, Cuba, profesor titular en la Universidad de La Haba­na, académico de la Acade­mia de Ciencias de Cuba y miembro del Comité Nacio­nal Cubano de Bioética.

El doctor Tony Bates, de la Associates Ltd y Contact North/Contact Nord-Red de Educación y Capacitación a Distancia de Ontario, Canadá, impartirá la conferencia “Pa­sado y futuro de la educación en línea y a distancia: una perspectiva internacional”.

La conferencia “Límites estructurales de la educa­ción a distancia: ¿Qué tan radical es la revolución?”, será dictada por el doctor Julio Labraña, director de Análisis Institucional y Aca­démico de la Universidad de Tarapacá, Chile.

El programa del encuentro también contempla una serie de paneles como el de “Peda­gogías para la colaboración, la libertad y la igualdad en la educación superior”, en el que participarán las acadé­micas Ana Cecilia Valencia Aguirre, de la UdeG y Ana María Valle Vázquez de la UNAM, así como el doc­tor Marco Antonio Jiménez, también de la UNAM.

Además, se llevarán a cabo diversas presentaciones de libros y revistas como las editadas por UDGVirtual: Córima, Apertura y Paakat.

Registro

Los interesados en parti­cipar en el Encuentro Inter­nacional de Educación a Dis­tancia de UDGVirtual, deben registrarse en la página en­cuentro.udgvirtual.udg.mx, o bien, seguir las transmisiones a través de las redes sociales de UDGVirtual.