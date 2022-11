Exigen transparentar cuentas de FIL

Ganancias deberían destinarse a construcción de centros universitarios, piden

“Tiene que haber algo turbio, no es posible que digan que están en números rojos”, truenan ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos tronaron con­tra la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, exigieron que se transpa­renten los recursos que se ganan por la celebración de este evento organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Y es que hoy sábado inicia formalmente la FIL, evento que genera, según la titular de la FIL, Marisol Schults, alrededor de 300 millones de dólares de ingresos para el Estado. Lo anterior lo declaró en entrevista con el diario de España El País.

“Pues lo que sería bueno es que digan cuánto es lo que se está ganando, dónde queda ese dinero, en qué se invier­te y sobre todo, quiénes son beneficiados con ese recurso, porque sabemos que la FIL es de la UdeG, y si están ga­nando tanto –sin precisar- en­tonces que digan cuánto es y dónde queda, porque cómo es posible que el que ha sido pre­sidente de la Feria tanto tiem­po, Raúl Padilla, esté con una vida de multimillonario, de dónde le salió todo eso”, dijo Marisol Ramírez, una de las entrevistadas.

“Es claro que tiene que haber rendición de cuentas, es claro que tiene que haber transparencia, pero, sobre todo, que tiene que haber algo turbio, no es posible que digan que están en nú­meros rojos, porque eso es lo que salió publicado hace como un mes aproximada­mente en el diario El País, le hicieron una entrevista a la que ahora es presidente de la FIL, por cierto que es mi tocaya, a Marisol Schults, y dijo que estaban en números rojos, por favor, quién les cree eso”, agregó.

En tanto, José Godina, otro de los entrevistados se­ñaló: “Sí es un evento muy padre, digo es que puedes conocer escritores, por ejemplo, yo conocí a Paco Ignacio Taibo y me encantó verlo, es­cucharlo y tenerlo de frente, me lo encontré en el baño por­que andan así, deambulando por la misma FIL, pero lo que también me parece es que ese evento para que sea verdade­ramente bueno para la gente, pues también tiene que ser un espacio donde haya honesti­dad, y hombre, si todo sale tan caro, porque todo sale ca­rísimo, la entrada es lo más barato, pero un refresco ahí adentro te sale como en 30 pesos, un mugre refresco, ya no digas la comida, que está carísima también, y así, se va sumando, quién se queda con eso, como dicen los demás, deberían de decir dónde que­da el dinero”.

Francisco Hinojosa, otro de los entrevistados fue más allá y dejó en claro que ese dinero, debería de ser­vir como fuente de ingresos principales de la Universidad para que se construyan más centros universitarios y so­bre todo, para que se amplié la oferta educativa: “Pues es que no sé cómo es que dicen que no hay espacio para que entren los jóvenes a estudiar, o que no hay lugares sufi­cientes, que no hay dinero para construir un pinche mu­seo que ha sido como el tema de debate con el gobierno del estado, es el colmo, debe­rían de aprovechar todo eso, porque sé que ni la UNAM, que es la máxima casa de es­tudios del país, pues ni esa tiene la oportunidad que la Universidad de Guadalajara con la FIL, entonces como dicen los compañeros, algo no anda bien ahí, sin duda al­guna”, dijo.

El llamado de los entrevis­tados fue a que se transparen­ten las ganancias y sobre todo, a que se dé cuenta también de lo que se ha logrado recaudar desde sus inicios, que sea una información que esté al alcan­ce de la ciudadanía.