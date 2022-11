Que la CEDHJ esté presente en operativos de Policía Vial

Para evitar abusos y extorsiones, piden automovilistas

Derechos Humanos debe corroborar que los tránsitos –y las tránsitas– no hagan de las suyas en los patrullajes mixtos y en los módulos de alcoholimetría

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) estar presente en los operati­vos que montan los elementos de la Policía Vial con motivo de patrullajes mixtos y los operativos de alcoholimetría.

Y es que a decir de algu­nos ciudadanos entrevistados, los excesos se cometen sobre todo a manos de policías viles mujeres que con prepoten­cia tratan de gestionar “mo­ches” a quienes infraccionan.

“Pues a mí me paró una mujer que andaba en una ca­mioneta, una tránsito, o trán­sita ya ni sé cómo se les tiene que decir, total, que me detu­vo que por una luz, y después me salió que dizque se iba a llevar mi carro, y así, hasta que salió el tema de la mor­dida y que me dice, pues que dizque Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, así me dijo, y pues más claro ni el agua, claro que me estaba pidiendo mordida, y la verdad sí le di porque no quería que se lle­vara mi carro, porque lo uso para trabajar, entonces pues ni modo, me sacó 500 pesos, porque le ofrecí 100 y me dijo que no, que era muy poco, que le echara más ganas, y así hasta que se llevó los 500”, dijo Rubén Cárdenas, uno de los ciudadanos entrevistados.

–Pero entonces usted ayu­dó a la corrupción.

–Pues y qué haces, cuando ya están bien decididas a que se van a llevar el carro qué ha­ces, yo te digo que es el que uso para trabajar, si me lo qui­tan qué le doy de comer a mi familia, ni modo, me vacunó la cabrona esa.

Es por varias avenidas como López Mateos, la calza­da Independencia, la del Fe­deralismo, Unión- Américas y hasta por el mismo Anillo Periférico donde se registran este tipo de problemas.

Sin embargo, lo que tam­bién preocupa a las personas es que en los operativos de alcoholimetría estén presentes representantes de la Comisión Estatal para que se eviten los abusos de autoridad, ya que a decir de algunos de los entre­vistados, aunque no deberían, los policías viales en ocasiones han tratado de levantar infrac­ciones por motivos diferentes a personas que son detenidas al azar con el amague de que se llevarían sus automóviles.