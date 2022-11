Preparan nueva ley inmobiliaria para Jalisco

La intención es combatir fraudes patrimoniales

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la necesidad de gene­rar un marco normativo que de verdad dé certeza y garan­tías a ciudadanos, desde el Congreso de Jalisco se prepa­ra ya la próxima aprobación de una nueva ley inmobiliaria para el estado, en donde se contemplará la aplicación de multas en contra de asesores e inmobiliarias que se osten­ten como tal y no lo sean.

Para dar cuenta de los avances de esta iniciativa, ayer en el Congreso se re­unieron expertos en el rubro y diputados locales, pues se es­tima que en la primera sema­na de diciembre la ley pase el filtro de comisiones y poste­rior se suba al pleno para su aprobación.

En este sentido, Jahaziel Omar Castañeda González, de la AMPI, recalcó la impor­tancia de una ley que regule y evite, entre otros aspectos, fraudes o delitos patrimonia­les que cada vez más son co­munes en la entidad.

“Nosotros queremos que el gremio se profesionalice para que quienes estén en la parte informal tengan la oportunidad de trabajar de una manera ética y profesio­nal. Necesitamos reforzar las leyes, nos ha tocado trabajar en 19 estados, apoyando a que esta ley sea una realidad”.

La nueva ley contemplaría la creación de un padrón de asesores e inmobiliarias cer­tificados en Jalisco y quiénes están sancionados, a fin de que la ciudadanía sepa con quién contratará servicios; así como la instalación de multas a quie­nes se ostenten como agentes inmobiliarios y no lo sean.

“Habrá multas e infrac­ciones a quienes se ostenten como asesores y no lo sean, y como aquellos que tengan su certificación y no cumplan con los códigos de ética. Hoy se presentó una multa, vamos a afinar esos detalles, porque ahora está (planteada) entre 4 y 15 mil pesos. Es un inicio para que las personas se la piensen antes de entrar al sec­tor inmobiliario para infrin­gir la ley”, agregó Castañeda González.

La impulsora de esta nueva legislación, la diputada Ga­briela Cárdenas (MC), expli­có por su parte que la Secreta­ría de Desarrollo Económico (Sedeco) será la encargada de aplicar varios aspectos de la ley, como el cobro de multas y la generación de acreditacio­nes. Con el establecimiento de derechos y obligaciones, aña­dió, se buscará inhibir fraudes como los de la empresa AJP.

“Esta ley genera derechos y obligaciones. Derechos para los usuarios ya que busca dar certeza a todas las acciones que lleven a cabo desde com­pra, renta, todo tipo de accio­nes inmobiliarias. Estamos impulsando la capacitación, la especialización en todos los temas que se necesitan, desde la parte del Registro Público de la Propiedad, los notarios, el tema legal, jurí­dico, etcétera”.

Si bien se creará un pa­drón con las inmobiliarias y asesores certificados, la legisladora explicó que no pasará nada con quien no decida formar parte del mismo, ya que lo único que ocurrirá es que el estado no dará certeza a la ciudadanía de alguien que no se quiere certificar en la materia.